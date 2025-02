Nuestra quiniela de los Premios Óscar 2025: entre sacerdotes y prostitutas

Si viajas a Los Angeles, es muy curioso entrar dentro del teatro en el que se hacen los Óscar hoy en día, porque en la vida real forma parte de... ¡Un multicine! Lo diferente es que en el camino de entrada tiene todos los ganadores del Óscar a mejor película, año a año, inscritos en las columnas... Y claro, que está preparado para celebrar una gala como esta, pudiendo poner y quitar butacas (hasta 3400). Es verdaderamente impresionante, y subir el escenario, aunque sea para hacer el paripé en un tour guiado, emociona a cualquier cinéfilo. Doy fe.

Y es lo que harán, la madrugada del 2 al 3 de marzo, decenas de personas recogiendo los premios de 23 categorías distintas en la gala de los Óscar de 2025, una de las más marrulleras que se recuerdan desde el fin de las artimañas de Harvey Weinstein: los tuits de Karla Sofía Gascón, el señalamiento del uso de IA en 'The Brutalist', las acusaciones de blackface a Fernanda Torres... Un año de lo más convulso que han hecho que preparar una quiniela sea misión imposible. Bueno, más o menos. ¡Te contamos a quién tienes que votar para ganar a tus amigos! Y si no ganas, recuerda que solo es un juego y siempre hay sorpresas inesperadas. O dicho de otra manera: "No me eches la culpa, por favor".

Mejor guion adaptado

Esta es una de esas categorías que, a priori, está cantada: con la caída de 'Emilia Pérez', tan solo hay dos películas que realmente pueden conseguir el premio (teniendo en cuenta que 'Las vidas de Sing Sing' y 'Nickel Boys' bastante tienen con la nominación). Por un lado, 'A Complete Unknown', de James Mangold y Jay Cocks. Por otro, 'Cónclave', de Peter Straughan. Ambos cumplen perfectamente y añaden nuevos elementos a sus historias originales, pero hasta ahora 'Cónclave' se lo ha llevado absolutamente todo, desde el BAFTA hasta el Globo de Oro, y no tiene pinta de que se vaya a quedar sin completar su vuelta al ruedo.

Ganador: 'Cónclave'

Mejor guion original

Una de las categorías más disputadas, y en las que personalmente más dudo. Al margen de su calidad, tenemos tres películas disputándose el puesto de honor. 'A Real Pain', ganadora en los Independent Spirit Awards y los BAFTA; 'Anora', ganadora en los WGA; y 'La Sustancia', que se llevó Cannes y el Critics Choice. Es duro saber por qué opción van a tirar, pero dado que los BAFTA y los Independent Spirit Awards fueron los dos últimas grandes galas y que es probable que quieran darle un premio de consolación por ser una de las grandes olvidadas del año, es probable que 'A Real Pain' se lleve el Óscar. Eso sí, ¿puede ser que los votos se dividan y acaben ganando 'Septiembre 5' o 'The Brutalist'? Nada es imposible en estos premios.

Ganador: 'A Real Pain'

Mejor película de animación

Cinco buenísimas opciones para llevarse la estatuílla, y una sola duda: ¿Se dejará llevar la Academia por la opción fácil de votar a Pixar e 'Del Revés 2' o hará caso a las corrientes de premios internacionales y se atreverá a darle el premio a Letonia con 'Flow'? ¿Hay, quizá, esperanza para 'Robot Salvaje'? Dreamworks ganó el Critics Choice y 'Flow' el Globo de Oro, y Pixar... bueno, es Pixar. La competencia es dura, sobre todo si tenemos en cuenta a 'Wallace y Gromit', que se llevó el BAFTA. Una categoría durísima, pero que a priori tiene una clara vencedora (que, además, está también nominada a mejor película de habla no inglesa, con lo que a los Óscar les cuesta sacar a la animación de su nicho).

Ganador: 'Flow'

Mejor película de habla no inglesa

En esta categoría, normalmente, gana una de las que ya están nominadas a mejor película. En este caso, 'Aún estoy aquí' y 'Emilia Pérez'. Y aunque estaba cantado que la película francesa se llevaría el gato al agua, tras la debacle pública es más que factible poner su victoria en duda. ¿Es el momento de que la brasileña se lleve su gran reconocimiento? ¿Realmente importa si 'Emilia Pérez' se ha hecho con decenas de premios antes de llegar a este? La campaña le ha hecho verdadero daño en Estados Unidos (más de lo que creemos en Europa), y la única duda es si será suficiente para hacerla caer hasta este punto. Yo, personalmente, creo que es más que probable. Veremos.

Ganador: 'Aún estoy aquí'

Mejor actriz secundaria

¡Ah! Al fin una categoría en la que no habrá sustos de ningún tipo. Salvo que la onda expansiva de 'Emilia Pérez' haya sido realmente destructiva a unos niveles que ni imaginamos, Zoe Saldaña rubricará su trayectoria intachable de premios. Suyo es el BAFTA, el Critics Choice, el Globo de Oro, el SAG y hasta el premio en Cannes. Sería verdaderamente extraño que se lo llevara otra persona, pero en caso de que así sea, quién sabe, Isabella Rossellini podría por fin conseguir su ansiada estatuílla y dar una sorpresa imposible en la ceremonia.

Ganadora: Zoe Saldaña ('Emilia Pérez')

Mejor actor secundario

Aunque los primeros rumores decían que Yura Borisov se lo llevaría todo por 'Anora', lo cierto es que ha sido Kieran Culkin quien, al igual que Saldaña, se ha llevado todos y cada uno de los premios gracias a 'A Real Pain': BAFTA, Critics Choice, Globo de Oro, SAG... Sin nadie para competir con él, parece una victoria más que clara para el actor de 'Succession'.

Ganador: Kieran Culkin ('A Real Pain')

Mejor actriz

Creo que todos sabemos quién no va a ganar aunque partiera como favorita, ¿verdad? Karla Sofía Gascón bombardeó todas sus posibilidades por 'Emilia Pérez' y dejó abierto el camino para dos contendientes que lucharán mano a mano hasta el final: Demi Moore por 'La Sustancia' y Mikey Madison por 'Anora'. Y la temporada de premios no ha dejado nada claro, porque se ha repartido de lo lindo: Moore se hizo con el Critics Choice, el Globo de Oro y el SAG, pero Madison hizo lo propio con el el BAFTA y el Independent Spirit. A priori, todo parece indicar que la primera se alzará con la victoria, pero nadie lo sabrá exactamente hasta el final.

Ganadora: Demi Moore ('La Sustancia')

Mejor actor

Otra categoría que tiene a dos contendientes llegando pegados al final, y eso que parecía que el camino estaba libre para Adrien Brody por 'The Brutalist', que se llevó el BAFTA, el Critics Choice y el Globo de Oro. Pero, sin embargo, en el último minuto no pudo hacerse con el SAG, que fue para Timothée Chalamet, por 'A complete unknown', después de una campaña increíble pidiendo el Óscar a la desesperada, y que está ganando tracción en las últimas semanas. Con el resto de candidatos fuera de juego (tristemente para un fabuloso Ralph Fiennes), poco margen para la sorpresa queda. O uno, u otro. A priori, al menos.

Ganador: Timothée Chalamet ('A Complete Unknown')

Mejor director

Una de las mayores dudas de la temporada. Brady Corbet era el gran favorito por 'The Brutalist' (suyo fue el Globo de Oro y el BAFTA), pero Sean Baker por 'Anora' fue acortando distancias al ganar el DGA -un premio que ha coincidido con el Óscar en 21 de los últimos 25 años- y el Independent Spirit. Depende de cómo vaya la noche, puede significar la victoria definitiva de 'Anora', completando así la historia de amor de los premios con Baker, o un premio de consolación para 'The Brutalist', que a estas alturas ya no tiene casi posibilidades de ganar la mejor película. Es, sin duda, una de las mayores incógnitas de la ceremonia, y hasta el último minuto no quedará claro.

Ganador: Sean Baker ('Anora')

Mejor película

Hay diez nominadas, sí, pero es fácil ir eliminando, como jugando al 'Quién es quién': 'Dune, parte 2', 'Wicked', 'Nickel Boys' y 'Aún estoy aquí' no tienen, hoy por hoy, ninguna posibilidad. Quizá, muy remotamente, puedan dar la sorpresa 'A complete unknown', 'La Sustancia' o -si no se han dejado influir- 'Emilia Pérez'. 'The Brutalist' está en un meritorio tercer puesto gracias al Globo de Oro en Drama que se llevó hace ya dos meses, con 'Cónclave' y 'Anora' unidos en el primer puesto. 'Anora' pareció despuntar con Cannes, el PGA, el Critics Choice y el Independent Spirit, pero en los Óscar no importa cómo empieces, sino cómo acabas, y 'Cónclave' ha cogido ritmo de ganadora en su tramo final con el BAFTA y el SAG (bueno, el equivalente a mejor película). Con el éxito increíble en las redes sociales americanas de la película de Edward Berger, es posible que acabemos cantando salmos, pero sería de manera ajustadísima.

Ganador: 'Anora'

El resto de categorías

¿Creíais que os íbamos a dejar la lista sin completar? No os preocupéis: vamos con el chorrazo de posibles ganadores, la pedrea de la quiniela, el relleno de los premios gordos. ¡A ello!

Fotografía: 'The Brutalist'

Diseño de vestuario: 'Wicked'

Montaje: 'Cónclave'

Maquillaje y peluquería: 'Wicked'

Banda sonora original: 'The Brutalist'

Canción: 'El Mal' ('Emilia Pérez')

Diseño de producción: 'Cónclave'

Sonido: 'Wicked'

Efectos visuales: 'Dune: Parte 2'

Documental: 'No other land'

Corto documental: 'Incident'

Corto de animación: 'Wander to wonder'

Corto de acción real: 'The man who could not remain silent'

¿Preparados para estar sin dormir toda la madrugada del domingo al lunes? Venga, no te hagas el remolón, que es una sola noche al año. Y, ni que sea por la emoción en un año tan repleto de posibilidades, parece que merecerá la pena.

