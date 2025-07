Jay Leno aconseja a los presentadores actuales de 'late night' sobre el humor político: "Nadie quiere escuchar una lección"

El despido de Stephen Colbert de CBS, especialmente tras sus palabras en contra de Donald Trump, siguen haciendo llover reacciones, pero no todas son a su favor. Si bien míticos del late night como Kimmy Kimmel, David Letterman o Jon Stewart han apoyado claramente al presentador, hay unos pocos que se han mostrado más cautelosos. Uno de ellos es un experto en el género, porque presentó el 'Tonight Show' durante 21 temporadas, incluyendo ese año polémico donde le dio su programa a Conan O'Brien solo para arrebatárselo poco después: Jay Leno.

Di Leno a la política

Ahora, en una entrevista que el presentador (que lleva once años alejado de los platós de los late night) ha dado a la Fundación Presidencial Ronald Reagan, ha afirmado que cree que hay demasiada política en los programas de hoy en día: "Yo tenía cartas de odio diciendo 'Tú y tus amigos republicanos' y otras diciendo 'Espero que tú y tus compañeros demócratas estén contentos', sobre la misma broma. Así es como creas una audiencia global. Ahora tienes que contentarte con la mitad de la audiencia, porque tienes que dar tu opinión".

"Rodney Dangerfield y yo éramos amigos. Conocí a Rodney 40 años y no tengo ni idea de si era demócrata o republicano. Nunca hablamos de política, solo de bromas. Me gusta pensar que la gente va a un show de comedia para alejarse de las presiones de la vida. Me encanta el humor político, no os equivoquéis. Pero la gente acaba inclinándose demasiado a un lado o el otro."

Hay que explicarlo todo, claro: la entrevista fue grabada hace dos semanas, antes de la cancelación de Colbert, pero su lanzamiento parece premeditado para añadir debate justo en medio del debate que está sacudiendo el entretenimiento estadounidense.

Más aún cuando Jay Leno afirma: "No creo que nadie quiera escuchar una lección... ¿Por qué tratar de tener solo a la mitad del público? ¿Por qué no intentar tenerlo todo? Me gusta traer que la gente vea el plano general. No entiendo por qué querrías alienar a un grupo particular, o no hacerlo en absoluto. No estoy diciendo que tengas que mostrar tu apoyo a un lado. Pero haz lo que sea divertido".

Sus palabras cobran un significado especial ahora, claro. Por decirlo en plata, le han metido en un lío que ni se había imaginado al hacer la entrevista, en un panorama que, entre 'South Park' y el despido del presentador, se plantea belicoso durante unos cuantos meses.

En Espinof | "Un anuncio absurdo y sin sentido". La industria reacciona a los aranceles de Donald Trump para el cine y avisa de un serio impedimento legal

En Espinof | Las mejores películas de 2025