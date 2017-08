Confirmado: 'Divergente' salta a la televisión con 'Ascendente' adaptada a serie

Los fans de 'Divergente' no podrán ver el final de la franquicia en la gran pantalla. Tal como se esperaba, Lionsgate apuesta por el salto a la televisión y adaptará el último libro en una serie. Deadline informa que será emitida en Starz, nueva filial de Lionsgate, y contará con dos de los creadores que estaban trabajando en la adaptación cinematográfica de 'Ascendente'.

Lee Toland Krieger —'El secreto de Adaline' ('The Age of Adaline', 2015)— iba a dirigir la cuarta película con un libreto de Adam Cozad pero el decepcionante resultado en taquilla de 'Leal' hizo que Lionsgate apostara por un nuevo plan. A pesar del cambio de medio, Krieger y Cozard siguen al mando del proyecto como realizador y guionista, respectivamente, además de ejercer como productores ejecutivos.

Inicialmente se dijo que la idea era producir un telefilme para concluir la historia de 'Divergente' y usarlo como puente para un spin-off; de este modo, la saga podría continuar con nuevos personajes. Ahora mismo se desconoce en qué ha quedado todo realmente pero ya no se habla de telefilme sino de serie. Igualmente, por ahora no hay detalles sobre el reparto aunque Shailene Woodley declaró que no estará en la serie y lo más probable es que los otros protagonistas tampoco repitan.

Ahí podría perder su mayor gancho. 'Divergente' se nutre de la saga literaria creada por Veronica Roth pero, con cada nueva entrega, las películas llegaron a reunir un elenco bastante interesante: al margen del guaperas sosete que es Theo James, por 'Divergente' han pasado Woodley, Ansel Elgort, Miles Teller, Zoë Kravitz, Octavia Spencer, Kate Winslet, Naomi Watts, Ray Stevenson y Jeff Daniels, entre otros.

Ya veremos qué ocurre con esta nueva serie, si los fans están a favor o se niegan a seguir. Lionsgate no quiso arriesgarse pero lo cierto es que las tres películas de 'Divergente' recaudaron 765 millones de dólares en taquilla, era una de las grandes sagas del estudio junto con 'Los juegos del hambre' y 'Crepúsculo' (todas de fantasía juvenil, curiosamente).