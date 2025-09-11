Empezó como fanfic de Harry Potter y 'El cuento de la criada' y ahora quiere convertirse en un taquillazo. Habrá película de 'Alchemised'

Los libros de fantasía vuelven a estar de moda, y el cine y la televisión quieren su tajada. En una inversión que sería de récord para Legendary, la compañía ha adquirido los derechos de 'Alchemised' para convertirlo en una película. Reportan desde Hollywood Reporter que según sus fuentes el trato supera los tres millones de dólares, lo que lo convertiría en una de las compras de derechos más caras con este propósito.

No está nada mal para lo que empezó siendo esencialmente un fanfic de Harry Potter, publicado por primera vez en 2019 bajo el nombre 'Manacled', proponía un funesto giro a la saga en el que Harry había muerto en su batalla contra Voldemort. En un intento de repoblar el mundo mágico, Hermione era capturada como madre de alquiler y es aquí donde comienza su oscuro romance con Draco Malfoy. Si este conflicto os suena de algo es porque, para rizar el rizo, todo esto estaba también fuertemente inspirado en 'El cuento de la criada'.

Arte original de 'Manacled'

Legendary debe tener muchísima confianza en el proyecto, porque ha apostado un dineral por un libro que todavía ni siquiera ha salido. 'Alchemised' será una adaptación del exitoso fanfic original que se publicará a finales de este mismo mes, y contará con personajes originales y un renovado universo de fantasía oscura alejado del mundo mágico de Harry Potter.

A la cabeza del proyecto literario está SenLinYu, figura popular del mundo del fanfic y autore no binarie que también ha jugueteado con el universo de Star Wars. Esta sería su primera novela original. No sería la primera vez que un famoso fanfic se convierte en todo un taquillazo. 'Cincuenta sombras de Grey' comenzó como su propio proyecto fan subidito de tono de 'Crepúsculo'.

El trato no garantiza que veamos la película a corto o si quiera medio plazo, pero parece una apuesta más o menos segura en un momento en el que la romantasy lo está petando. Recientemente Amazon hizo una apuesta similar con 'Alas de sangre', que en este caso será una serie para Prime en la que la novelista y la showrunner ya están colaborando estrechamente.

