‘Expediente Warren’ tendrá precuela. En marcha una nueva película de la saga de terror tras el éxito en taquilla de ‘El último rito’

No se podía saber. Después de anunciar a bombo y platillo ‘Expediente Warren: El último rito’ como la última entrega del universo cinematográfico que arrancó en 2011 con la fantástica ‘The Conjuring’ bajo la batuta de James Wan, la gente de Warner Bros. y New Line Cinema han decidido dar luz verde a una precuela porque, claro, la pela es la pela.

Se veía venir

Según ha trascendido, el dúo de escribas compuesto por Richard Naing e Ian Goldberg, que ya firmaron los libretos de ‘La Monja II’ y la mencionada ‘El último rito’ será el encargado de dar forma a un guion del que no se conocen detalles a día de hoy. De igual modo, el posible regreso de Patrick Wilson y Vera Farmiga como Ed y Lorraine Warren también es una incógnita, siendo lo único seguro que el proyecto se remontará a los primeros años como investigadores paranormales del matrimonio protagonista.

Otra cosa que está clara es que Warner y New Line han decidido seguir adelante —o atrás— con los Warren después de que ‘El último rito’ haya batido el récord de taquilla de la franquicia con 487 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Que el agotamiento creativo no impida hacerse con una buena suma de dinero.

A fecha de hoy, la nueva ‘Expediente Warren’ no cuenta con una fecha de estreno ni de inicio de producción, sumándose a la serie que también está en fase de desarrollo en HBO y que continuará la historia que hemos ido viendo en la gran pantalla durante los últimos años.

