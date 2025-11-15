Hace 28 años se estrenó una de las mejores películas de acción y ciencia ficción de la historia. Hoy su director y protagonista vuelven a trabajar juntos

En 1997 llegaba a las salas una película sencillamente inolvidable para los amantes del cine de acción y ciencia ficción. Un espectáculo inolvidable que arrasó en taquilla con unos ingresos mundiales de casi 250 millones de dólares y que desde hace tiempo tiene en marcha una secuela que no ha terminado aún de concretarse. Me refiero a la estupenda 'Cara a cara'.

'Cara a cara' fue la primera película que hicieron juntos el director John Woo y el actor Nicolas Cage, volviendo a coincidir juntos en 2002 con la fallida 'Windtalkers'. Ahora sus caminos vuelven a cruzarse de nuevo en 'Gambino', la película que contará la historia de un famoso jefe mafioso de la ciudad de Nueva York.

El rey del crimen en Nueva York

Con un guion escrito por George Gallo ('Huida a medianoche') y el ganador del Óscar Nick Vallelonga ('Green Book'), este biopic alrededor de Carlo Gambino (Cage), el hijo de un carnicero siciliano quien gobierna los bajos fondos de la famosa ciudad de Estados Unidos de forma silenciosa pero letal. El status quo en Nueva York cambia tras su muere, lo cual lleva a que un periodista siga su rastro para descubrir al hombre detrás de la leyenda.

La importancia de Gambino en Nueva York fue capital durante más de 50 años, aunque su reinado del crimen llegó a su final cuando falleció en 1976. Eso sí, lo hizo por causas naturales asociadas a los problemas cardíacos que padecía y no porque alguien decidiera que había llegado el momento de quitarlo de en medio.

Por el momento no hay fecha de estreno prevista para 'Gambino', pero esperemos que sea mejor que 'Gotti', el biopic sobre otro importante jefe mafioso de la época que John Travolta, el coprotagonista de 'Cara a cara', encabezó en 2018 y que fue destrozado por la crítica -¡un 0% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes!-.

