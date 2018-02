'Juego de ladrones 2' ya está en marcha: Gerard Butler tiene nueva franquicia de acción

El cine de superhéroes hace tiempo que desplazó a las películas de acción a un segundo plano. Al menos en lo referido a las producciones de gran presupuesto, ya que siguen haciéndose títulos con presupuestos más contenidos y de vez en cuando surgen éxitos sorpresa. Hace no tanto fue el turno de 'John Wick' y ahora es 'Juego de ladrones' ('Den of Thieves') la que tendrá una segunda entrega tras su buen funcionamiento en la taquilla de Estados Unidos.

Protagonizada por Gerard Butler, O'Shea Jackson Jr., 50 Cent y Pablo Schreiber, 'Juego de ladrones' contaba cómo un grupo de criminales planean el que va a ser su último gran robo: hacerse con los 120 millones de dólares que cada día se retiran de circulación y son destruidos por la Reserva Federal. Solo en Estados Unidos ya ha recaudado 41 millones de dólares -y otros 15 en el resto del mundo- cuando costó 30. Pues tampoco es para tanto.

Como ya hizo en la primera entrega, Christian Gudegast se ocupará tanto de escribir el guion como de la puesta en escena. En esta ocasión el argumento girará alrededor del mayor intercambio de diamantes del mundo, lo cual hará que la acción de 'Juego de ladrones 2' ('Den of Thieves 2') se traslade a Europa.

Está previsto que Gerard Butler y O'Shea Jackson Jr. encabecen de nuevo el reparto, con el primero haciendo todo lo posible por atrapar y encarcelar al segundo. Por ahora no hay fecha de estreno prevista, pero imagino que no querrán esperar demasiado para hacerla -aunque me da que Butler hará antes 'Angel Has Fallen' por ese mismo motivo-, que igual el público ya se ha olvidado de la existencia de la primera si se demoran demasiado.

Vía | Dark Horizons