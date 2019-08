'Matrix 4' es una realidad: Lana Wachowski, Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss estarán en la nueva secuela de la saga

En un ya lejano 1999, servidor, con tan sólo 12 primaveras, entró en una sala de cine y alucinó como nunca antes lo había hecho viendo la maravillosa 'Matrix'. En ese momento supo que quería vivir rodeado de cine. 20 años después estoy tan entusiasmado como por aquél entonces al compartir con vosotros la noticia de que la cuarta parte de la franquicia está oficialmente en marcha.

Pero agarraos, que vienen curvas, porque 'The Matrix 4' estará dirigida por Lana Wachowski y traerá de vuelta a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, que repetirán sus icónicos roles como Neo y Trinity. Así lo ha anunciado hoy mismo Toby Emmerich, presidente de Warner Bros. Pictures Group, quien ha aprovechado para ensalzar la figura de la realizadora.

"No podríamos estar más entusiasmados de volver a entrar en 'Matrix' con Lana. Es una verdadera visionaria y una cineasta creativa, singular y original, y estamos emocionados de que escriba, dirija y produzca este nuevo capítulo en el universo 'Matrix'."

Lana Wachowski, que, además de producir y dirigir, coescribirá el guión de la película junto a Aleksandar Hemon y David Mitchell, también ha comentado un anuncio que ya anticipó hace unos meses Chad Stahelski, director de las tres entregas de 'John Wick', protagonizadas por Keanu Reeves.

"Muchas de las ideas que Lilly y yo exploramos hace 20 años sobre nuestra realidad son aún más relevantes ahora. Estoy muy contenta de tener a estos personajes de vuelta en mi vida y agradecida por tener otra oportunidad de trabajar con mis brillantes amigos."

'Matrix 4', de cuyo argumento aún no se conocen detalles, tiene previsto el inicio de su producción a principios de 2020, y será una oportunidad de oro ya no sólo de recuperar el legado de la saga, sino de aumentar la cifra de más de 1.600 millones de dólares que recaudaron 'Matrix', 'Matrix Reloaded' y 'Matrix Revolutions' en taquilla. No sé vosotros, pero yo no puedo esperar para ver qué sale de aquí.