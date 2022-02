Tráiler 'The Man Who Fell to Earth': la serie de ciencia ficción donde Chiwetel Ejiofor intentará salvar nuestro mundo ya tiene fecha de estreno

Ya se ha desvelado el tráiler completo de 'The Man Who Fell to Earth', una nueva serie de ciencia ficción que llegará pronto a Showtime. Chiwetel Ejiofor interpreta a un alienígena que ha huido de su planeta moribundo y pretende salvar a la Tierra de correr el mismo destino.

Un nuevo salvador del espacio exterior

A principios del año pasado se desveló que pronto habría una nueva adaptación de 'El hombre que cayó a la Tierra', aunque con algún girito en la reserva. 'The Man Who Fell to Earth' es la nueva serie de ciencia ficción que se estrenará en Showtime el próximo 24 de abril, y está inspirada tanto en la novela de Walter Tevis como en la película protagonizada por David Bowie en 1976, con la que parece que guarda cierta continuidad.

Chiwetel Ejiofor encabeza el reparto de la serie como Faraday, un alienígena que ha sido llamado a nuestro planeta y que según la sinopsis oficial "llega en un punto decisivo de la evolución humana y debe enfrentarse a su propio pasado para determinar su futuro".

Según podemos ver en en el trailer, Faraday está decidido a evitar que la Tierra se marchite como su propio planeta. En este punto entra en juego Justin Falls, el personaje de Naomi Harris, una científica que descubre la llegada del alienígena y decide ayudarle en su misión. Como las cosas no pueden ser tan fáciles, varias facciones diferentes descubren que hay un alien en la Tierra y tratan de capturarle para su propio beneficio.

Completando el reparto principal de 'The Man Who Fell to Earth' también tenemos a Bill Nighy, quien interpreta a Thomas Newton, el alienígena al que Bowie dio vida en la película original. La serie también contará con Jimmi Simpson y Kate Mulgrew, a quienes también podemos ver en el trailer.

'The Man Who Fell to Earth' cuenta con Alex Kurtzman y Jenny Lumet con showrunners. Ambos tienen ya experiencia en el campo de la ciencia ficción, ya que Kurtzman ha servido como productor ejecutivo en 'Star Trek: Discovery' y Lumet es una de los creadores de la inminente 'Star Trek: Strange New Worlds'.