Uno de los mejores videojuegos de acción de los últimos tiempos dará el salto al cine junto a una estrella de Marvel. El proyecto no podría tener mejor pinta

Me llena de orgullo y satisfacción ir cerrando el año con una de las mejores noticias que podrían escuchar todos aquellos que amen los videojuegos y el cine de acción a partes iguales, y es que uno de los mejores juegos de su género —del que parece que solo se acuerdan cuatro selectos gatos— dará el salto a la gran pantalla de la mano de uno de los directores especializados en artes marciales más interesantes —y salvajes— del momento.

Tjahjanto y Liu, no necesitamos más

La obra en cuestión será 'Sleeping Dogs', que llevará a la narrativa no interactiva el videojuego homónimo de United Front Games, publicado en 2012 y que ofrecía un buen chute de adrenalina a traves de una jugabilidad de mundo abierto ambientada en Hong Kong, ensaladas de tiros, hondonadas de hostias y alguna que otra persecución a bordo de unos cuantos vehículos. John Woo en estado puro.

Sobre el papel, esta simple premisa podría servir para dar forma a un largometraje del montón sin mayor interés —sobre todo tratándose de una adaptación—, pero la cosa cambia cuando sabemos que el encargado de capitanear la producción será Timo Tjahjanto, el cineasta indonesio responsable de la brutal 'The Night Comes for Us' —probablemente, una de las mejores cintas de acción de la última década—, de 'Fuera de las sombras' o, más recientemente, de la divertida 'Nadie 2'.

Por si todo esto fuera poco, el filme también tiene un actor principal que llega directo del Universo Cinematográfico de Marvel, y no es otro que un Simu Liu que, tras dar vida a Shang-Chi en la estimable 'La leyenda de los diez anillos', volverá a repartir estopa a las órdenes de Tjahjanto, además de hacer las veces de productor. Desde luego, por mi parte, no podría entusiasmarme más un proyecto que, por el momento, no tiene fechas de inicio de rodaje ni estreno.

Ojo, porque no es la primera vez que se ha intentado llevar 'Sleeping Dogs' al cine. Hace ocho años, Donnie Yen estuvo a punto de levantar un proyecto que terminó cancelándose después de años luchando por él. Pero ya se sabe que, a rey muerto...

