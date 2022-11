"Creo que hubiera sido más conveniente ir al psicólogo que a La isla de las tentaciones". Kiko Matamoros dijo en el debate del reality lo que todos pensamos sobre Javi

Anoche, el debate de La isla de las tentaciones volvió a jugar la carta de traer a concursantes de invitados al plató (a nivel de audiencia no se notó demasiado, la verdad). Sandra Barneda interrogó a Javi, que admitió ser dependiente emocional y que eso no le parecía mal.

"No es un problema"

Ana y Javi estuvieron ayer en el plató de 'El debate de las tentaciones' y tuvieron que responder a la preguntas de Sandra Barneda. En su turno, Javi admitió ser "un dependiente emocional", que serlo "no le parecía un problema" y que no es algo que quisiera cambiar de sí mismo.

En relación a su actitud, Javi explicó que decidieron ir a la isla para que él le dejara su espacio a Claudia y consiguiera abrirse a otras chicas. No obstante, y tal como se está viendo en el reality, el concursante no ha conseguido dejar de estar tan pendiente de su pareja ni relacionarse con el resto de solteras.

"No he sido capaz y no me arrepiento" zanjó Javi el tema, afirmando también que Claudia es la primera persona de la que se ha enamorado y que perdió siete kilos en la isla debido al estrés y la culpabilidad que sentía.

Kiko Matamoros, que estaba presente en la gala, opinó sobre esto: "Creo que hubiera sido más conveniente ir al psicólogo que a La isla de las tentaciones. Hablas con complejo de culpabilidad pero, de todas las relaciones que he visto en esta edición, tu actitud es la que está más cerca del amor".

