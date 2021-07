'Supervivientes' como arma de destrucción masiva: a Mediaset le preocupa más su guerra con Atresmedia que los fans del reality

Que Mediaset está dispuesta prácticamente a cualquier cosa para seguir por delante de Atresmedia es algo de lo que tenemos infinidad de pruebas a lo largo de los años. La más reciente el destierro de 'Love is in the Air' a la madrugada para intentar que la reemisión de 'Titanic' para hacer daño a la recta final de 'Mujer' en Antena 3, pero el caso de 'Supervivientes' es especialmente llamativo.

Hundiendo a 'Mask Singer'

'Supervivientes' no deja de ser una de las apuestas seguras de Mediaset. Lleva muchos años dándole alegrías en lo referente a sus audiencias y en la edición de 2021 no ha dudado en usarla repetidas veces como arma de destrucción masiva contra Antena 3 en general y 'Mask Singer' en particular.

Y es que cuando Antena 3 anunció que la segunda edición de 'Mask Singer' iba a estrenarse el pasado 17 de mayo, en Mediaset tardaron bien poco en mover 'Supervivientes: Conexión Honduras' al mismo día y franja horaria para intentar hundir al talent show de Atresmedia. La victoria de 'Supervivientes: Conexión Honduras' fue clara.

Coincidiendo con el inicio de la Eurocopa, se decidió que 'Mask Singer' diese el salto de la noche de los lunes a la de los miércoles. De forma poco menos que inmediata, Telecinco hizo lo mismo con 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Lo que importaba era hacer todo el daño posible a Antena 3, porque se daba por sentado que los fans del popular reality iban a seguirlo a cualquier noche de la semana.

En todas las ocasiones en las que han coincidido en emisión, 'Supervivientes: Conexión Honduras' ha conseguido mejores datos que 'Mask Singer', por lo que puede decirse que la jugada le ha salido bien a Mediaset. A fin de cuentas, el programa de Antena 3 fue todo un fenómeno durante su primera edición y en la segunda está pasando algo más desapercibido, a lo que tampoco ayuda movimientos censurables como cancelar una gala a última hora porque un partido de la Eurocopa tuviese prórroga...

Dos por el precio de una

Sin embargo, el apetito de Mediaset para dañar a Atresmedia es voraz y no ha dudado en sacarse de la manga un final de edición de 'Supervivientes' dividido en dos entregas. Con la primera puede seguir haciendo la competencia a 'Mask Singer' este mismo miércoles, y con la segunda va a intentar torpedear la final de 'La Voz Kids'.

Con la excepción de aquellos viernes en los que el tirón de la Eurocopa fue clave para el liderazgo de Telecinco, la edición de 2021 de 'La Voz Kids' ha dominado con mano de hierro la noche de los viernes. Eso ha debido escocer en las oficinas de Mediaset, por lo que han optado por exprimir un poco más a 'Supervivientes' y ver si les funciona mejor que 'Viernes deluxe'.

¿Dónde queda en todo esto el respeto a los fieles espectadores de 'Supervivientes'? En ningún sitio. Aquí no importa tanto permitir crear una rutina de visionado para meterse de lleno en el reality como ser líderes de audiencia a (casi) cualquier precio.