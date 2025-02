'First Dates', el "sentido arácnido" de una soltera de Terrassa la avisa de que su cita miente. "O ha tenido mala suerte, o el problema es él"

El lenguaje no verbal es clave en 'First Dates' y dice más de los comensales que lo que luego confiesan en las entrevistas. Lo sabe bien Montse, a la que su "sentido arácnido" avisó de que José estaba mintiendo cuando hablaba de sus negocios y por eso decidió no darle otra cita.

Miénteme

José, un anticuario de 52 años y residente en Ponferrada (León), volvió a 'First Dates' después de que le dieran calabazas la última vez que fue: "Me gusta fluir y, si surge una relación, muy bien. Pero si no, tampoco pasa nada, soy feliz soltero". Buscaba alguien "a la antigua", natural y con valores.

Montse es peluquera en Terrassa (Barcelona) y tiene 53 años: "Soy realista y positiva". Al verla aparecer, a José le hicieron los ojos chiribitas: "Lleva un vestido muy bonito y le sienta fenomenal". A ella le llamó la atención su pelo: "Va muy bien peinado, me gusta su estilo".

Lo primero que le descuadró a él fue cuando le dijo que era Tauro y ella le contestó que era Virgo: "Yo soy más de Escorpio, Cáncer o Piscis, tengo más afinidad con esos horóscopos". Montse le explicó que venía a "conocer el amor" y que se movía mucho por "las energías": "Yo soy capaz de ver si un alma es limpia o no".

Precisamente, esa especie de superpoder la estaba avisando de que José no le estaba diciendo la verdad cuando se jactó de haber llevado varias peluquerías, una en Suiza y dos en España: "No me lo he creído. Mi intuición me dice que hay algo sobre su vida en lo que no ha sido sincero".

Tampoco se terminó de creer que hablara tantos idiomas como decía, y no pudo evitar hacer un gesto de desconfianza cuando José le confesó que había tenido cinco exparejas: "Que haya convivido con cinco personas y que ninguna le haya funcionado puede ser un problema. O ha tenido muy mala suerte o el problema es él".

Montse ya tenía bastante claro que las energías entre ellos no estaban fluyendo hacia donde tocaba: "No he sentido esa conexión". José también vio que ella quería algo estable y no era lo que él venía buscando: "No he sentido ese feeling". Así pues, cuando llegó la decisión final, ninguno dudó en que no querían repetir en una segunda cita.

