"Ha sido lamentable". La nueva ganadora de 'Operación Triunfo' también se ha dado cuenta de que ha faltado salseo en su edición

El regreso de 'La revuelta' el pasado miércoles 7 de enero ha venido acompañado de la presencia de la sevillana Cristina Lora. La nueva ganadora de OT, que se llevó la victoria con el 46,3% de los votos, ha sido una de las principales favoritas en una edición marcada por jóvenes muy talentosos, muy carismáticos, y también muy emparejados antes de entrar al programa.

Respondiendo a las preguntas clásicas del programa Cristina decía que lo tenía "muy fácil". El dinero en la cuenta son esos 100.000 euros que todos sabemos que se ha llevado por el premio del talent show, aunque admitía que aún no lo tenía. En cuanto a relaciones sexuales en el último mes toca decir otro número redondo: cero. "Llevo tres meses encerrada", le recordaba a Broncano.

"Ha sido lamentable", bromeaba la artista en el programa. Lo reafirmaban sus compañeros de edición Crespo y Tinho, que estaban en el público. "Cero por parte de todos", no sin tratar de meter algo de cizaña, "pero pregúntale a Cristina si vio algún rocecillo o algo en la ducha". La respuesta volvió a ser negativa por parte de ella, afirmando que las duchas van de tres en tres por lo que no hay demasiado espacio para la intimidad.

Más allá del chiste, la falta de salseo en esta edición ha sido un aspecto a menudo mencionado. Es un formato que invita a que conectemos con los concursantes en su dimensión no solo musical, también romántica y emocional, y se antoja extraño que el nuevo grupo no haya dado pie a eso. En anteriores ediciones ha habido flirteos, shipeos a tutiplén, líos a oscuras y parejas oficiales formadas en la academia como Amaia y Alfred en la edición de 2018.

Con líos románticos o no, la próxima edición de OT está aún por confirmar. Recientemente el jefazo de GestMusic delegaba la decisión a Prime, y desde el streamer afirmaban que estaban muy contentos pero que el formato llamaba al reposo. De cualquier manera es razonable no esperarla para antes de 2027.

