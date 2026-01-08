'Miércoles' y otras series de Netflix se van a saltar este 2026, pero en una realidad post-'Stranger Things' creo que deberían ponerse las pilas

Con el final de 'Stranger Things', Netflix ha empezado un nuevo y difícil camino: el de tratar de seguir siendo relevantes incluso sin su serie estrella. La compra de Warner debería ponérselo más fácil (a la espera de saber qué pasará con HBO Max), pero, de momento, la Gran N ha mostrado sus grandes bazas para 2026 y ya hay algunas ausencias inesperadas de lo más sonado.
Ni Tudum ni Tadam
Los fans de 'Los Bridgerton', 'One Piece', 'Bronca' o 'The Witcher' están de enhorabuena, porque tal como vemos en Deadline sus series continuarán este año de manera fiel, tal y como estaba previsto (algunas, como la serie de los piratas, llegarán dos años y medio después de su temporada 1). Pero otras se han caído por completo, como 'Ginny y Georgia' o su gran esperanza de cara al futuro, 'Miércoles'.
Tardaron tres años en lanzar la temporada 2 y en Netflix prometieron que se darían prisa por hacer la siguiente (sobre todo porque Jenna Ortega ya tiene 23 años y dentro de poco ya no pasará como adolescente), pero en la lista que el propio streamer ha compartido ni está ni se le espera. Tampoco verás las nuevas temporadas de 'Nueva vida en Ransom Canyon', 'Indomable', 'Por siempre' o 'Dept. Q', entre otras.
Algunas de estas ausencias son comprensibles ('Miércoles' tarda mucho más en hacerse que una serie normal), pero otras no tanto. Llama la atención, por ejemplo, 'Los rompecorazones', que tiene su tercera y última temporada rodada desde inicios del año pasado y que Netflix parece haber decidido esperar hasta 2027 para estrenarla, y lo mismo pasa con 'Geek Girl', cuya producción ya ha terminado hace tiempo.
Viendo las cifras de suscriptores, no soy quien para dar consejos a Netflix de ningún tipo, pero quizá sea el momento de apretar el acelerador para que el público siga ahí y no se vaya a ningún sitio antes de la inevitable subida de precio por la compra de Warner y la incertidumbre subsecuente. Al fin y al cabo, ¿hasta cuándo va la gallina a seguir dando huevos de oro?
En Espinof | El final de 'Stranger Things' es idílico, pero la serie de Netflix se ha olvidado de hacer justicia con su personaje más importante
En Espinof | Las mejores series de 2025
Ver 1 comentarios