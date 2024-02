'OT 2023' eligió a sus seis finalistas y esta es la concursante que se quedó a las puertas de la final

Penúltima gala de 'Operación Triunfo' y están (casi) todas las cartas sobre la mesa: Naiara, Juanjo, Paul, Martin, Lucas y Ruslana se enfrentarán en la final, mientras que Bea fue expulsada en el último momento.

Encarando la final

Esta semana, Juanjo, Naiara y Paul Thin pudieron ir más relajados al estar ya clasificados para la final del próximo lunes 19 de febrero. Pese a que estrictamente hablando ya no había nominaciones, el resto de sus compañeros tuvieron que enfrentarse por las tres últimas plazas en el concurso.

Bea, Ruslana, Martin y Lucas hicieron actuaciones individuales y se decidieron los siguientes clasificados: el jurado decidió darle el pase directo a Martin y los profesores se lo dieron a Lucas, dejando en manos del público la decisión de la última vacante.

Entre Bea y Ruslana, la audiencia se decantó por la segunda, que recibió un 55,5% de los votos. Bea fue la última expulsada y así se cerró la lista de los seis finalistas del concurso. Además de esto, Chenoa anunció nuevas ciudades para la gira de conciertos y Naiara fue la última favorita de la edición.

Actuaciones de la noche

La gala se abrió con la actuación grupal de 'Aire' (Pedro Marín) y continuó con las siguientes actuaciones: Martin con la canción de 'Saltburn', 'Murder on the dance floor' (Sophie Ellis-Bextor), Lucas con 'Mariposa Tecknicolor' (Fito Páez), Bea con 'Bette Davis Eyes' (Kim Carnes), Ruslana con 'Let me out' (Dover), Paul con 'Fiebre' (Bad Gyal), Juanjo con 'El patio' (Pablo López) y Naiara con 'Let's get loud' (Jennifer López).

