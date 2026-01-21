Sergio Rivero, sobre el premio de ganador de 'Operación Triunfo': "Me dieron 300.000 euros, luego lo tenías que devolver"

Durante mucho tiempo (ahora ya cambió la dinámica), ganar uno de los grandes concursos televisivos y musicales de España, 'Operación triunfo', era como un regalo envenenado. Y es que no son infrecuentes las declaraciones de antiguos concursantes y ganadores que, de alguna manera, han salido algo descontentos de su (meteórica) incorporación a la industria discográfica.

Eso se añade a una suerte de "maldición del ganador" que hace que excepto en contadas ocasiones, los campeones de la edición correspondiente no logran tener una carrera de renombre. El último ejemplo lo tenemos en Sergio Rivero, el ganador de 'OT 2005' (sí, la edición de Soraya y Edurne, entre otros) que recientemente ha concedido una entrevista a la revista Lecturas. Una entrevista que ha llamado la atención por un par de declaraciones sobre las secuelas de ser ganador.

Cero euros

«El dinero del premio fueron cero euros», afirma tajante Rivero al ser preguntado sobre si invirtió el dinero en su posterior formación musical, «fue un adelanto.» El concursante recuerda así que el concurso está muy enfocado a la industria y, por tanto, en esa época lo que se primaba era lanzar una carrera y el dinero era un anticipo.

«Era como un préstamo. Sí, luego lo tenías que devolver. Lo tenía que recuperar. Me dieron 300.000 euros y después tenía que recuperar en forma de royalties o conciertos. Tenía que facturar ese dinero para la discográfica. Hasta que no se lo di, yo no ganaba ni un duro. Fue positivo en el sentido de que se volcaron muchísimo. Por suerte, pudimos recuperarlo.»

Rivero habla de cómo la discográfica se volcó muchísimo con el primer disco pero que las diferencias entre él y los productores se hicieron patentes con el desarrollo del segundo. Y claro, en ese entonces estaba bastante atado a los criterios de la discográfica.

Este sistema, de hecho, era el habitual de 'Operación Triunfo' en esas primeras etapas. En aquel entonces contaban con un acuerdo con Vale Music y posteriormente con Sony BMG. Ya a partir de 2017 se empieza a dar un premio en metálico, algo con lo que si bien reconoce que una parte de él lo hubiera agradecido, la verdad es que «me lo hubiera gastado en lo mismo.»

