'Vidas pasadas', dónde y cuándo se estrena en streaming la película de Celine Song que enamoró a la crítica y se convirtió en uno de los mejores estrenos de 2023

En el cine podemos encontrar de todo: desde lo comercial hasta lo trascendental. Hay películas que no sólo te dejan pensando una vez las has visto, sino que, en cierto modo, consiguen cambiar una pequeña parte de ti. 'Vidas pasadas' estuvo nominada a los Óscar 2024 por muchos motivos (incluso también fue una de las películas que rompieron el récord de nominaciones a films dirigidos por mujeres), y desde su estreno en cines el pasado 1 de noviembre somos muchos los que hemos querido volver a verla nuevamente en las plataformas de streaming.

Si aún no la has visto o quieres volver a ver la película dirigida por Celine Song, afortunadamente no tendrás que esperar mucho tiempo. De hecho, al menos en España, no tendrás que esperar, ya que a día de hoy se puede encontrar en formato digital en algunas de las principales plataformas de streaming.

Cuándo y dónde podremos ver 'Vidas pasadas' en las plataformas de streaming

Por lo general, las películas suelen llegar tres meses desde su estreno en cines, y con 'Vidas pasadas no fue diferente'. El pasado 10 de marzo llegó a la plataforma de Filmin, permitiendo así ver el film con la suscripción mensual o anual.

Suscripción mensual a Filmin PVP en Filmin — 9,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Junto a su estreno en streaming, la película también llegó en formato de alquiler y venta a algunas de las plataformas digitales:

Movistar Plus : Alquiler por 4,99 euros en formato SD o HD. Tienen el mismo precio

: Alquiler por 4,99 euros en formato SD o HD. Tienen el mismo precio Rakuten TV: alquiler por 3,99 euros (SD) o 4,99 euros (HD) y compra por 9,99 euros (SD) o por 10,99 euros (HD).

'Vidas pasadas' no llegó a ganar ningún Óscar, pero sin duda se trata de una de las mejores películas del año pasado; un viaje hacia lo más profundo de los sentimientos y una película que nos da un golpe de lleno con su excelsa propuesta. Una propuesta enfocada en un triángulo amoroso en la que se exploran todos los puntos de vista, conociendo cada frustración de los tres personajes principales.

Tal y como señalamos en la crítica de Espinof, 'Vidas pasadas' es una de esas pequeñas joyas del cine, un logro que deslumbra con magia propia. Sin duda, es una de las grandes películas de 2023 por méritos propios y se trata de una obra maestra del cine actual.

Imagen | A24 Films

