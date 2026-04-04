Alabado sea Jesucristo. La temporada 6 de 'The Chosen' ya tiene fecha de estreno y promete ser un evento imprescindible

Desde Prime Video han querido aprovechar la celebración de la Semana Santa para anunciar la fecha de estreno de la temporada 6 de 'The Chosen' en Estados Unidos y multitud de países del resto del mundo. La fecha elegida para el regreso del Jesucristo más famoso de los últimos años es el 15 de noviembre de 2026.

Ese será el día que se estrenen los tres primeros episodios de la temporada 6 de 'The Chosen' y luego irá lanzándose un capítulo más a ritmo semanal hasta el 6 de diciembre. No obstante, hay una sorpresa, ya que el final de la temporada se aplaza hasta primavera de 2027 para estrenarse en cines junto a la temporada 7 de la serie.

La temporada 6 de 'The Chosen' gira alrededor del último día de vida de Jesús, contada a través de las vidas de quienes lo aman y de quienes lo condenan. Pese a su trágico destino en la cruz, Jesús se mantiene firme en su plan en esas últimas horas que cambiaron el mundo para siempre.

Obviamente, Jonathan Roumie vuelve a dar vida a Jesús, estando confirmada también la participación de Shahar Isaac como Pedro, Paras Patel como Mateo, Elizabeth Tabish como María Magdalena, Noah James como Andrés, George H. Xanthis como Juan, Abe Bueno-Jallad como Big James, Vanessa Benavente como la Virgen María, Luke Dimyan como Judas, Richard Fancy como Caifás, Paul Ben-Victor como Herodes y Andrew James Allen como Poncio Pilatos.

Por desgracia, la fecha de estreno en España sigue siendo una incógnita, ya que A Contracorriente Films lleva 'The Chosen' en nuestro país. Con la temporada 5 hubo que esperar más de un mes hasta su lanzamiento, por lo que no os sorprenda que suceda lo mismo con esta.

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