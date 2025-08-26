"Disney se ha equivocado en esto". Mayim Bialik da la peor de las noticias para los fans de 'Blossom'

Dos años después de que se empezase a hablar del tema, las probabilidades de que veamos próximamente una nueva serie de 'Blossom' han sido diezmadas, cuando no aplastadas. En un post en su newsletter, Mayim Bialik ha desvelado que desde Disney no piensan proceder con el proyecto. No solo eso, sino que se reservan los derechos y no se podrá negociar con ninguna otra productora para sacarla adelante.

Así se agotan las esperanzas para poder ver esta nueva versión, que surgió de la propia Bialik y del creador de la comedia Don Reo, quienes después de que la actriz finiquitase 'The Big Bang Theory' le dieron vueltas a una modernización de Blossom y compañía. Si bien se encontraron el apoyo inicial de Disney, el curso de las aguas ha cambiado.

Y no se corta

"Sin ninguna razón particular, nos dijeron que no", afirma Bialik en lo que la actriz reconoce no entender la posición de Disney. "El reboot que queríamos era ahora, con el guion de Don. Nunca sabremos... por qué no nos dejan traer estas historias preciosas a los que aman la nostalgia de los 90 y tienen un lugar especial para Blossom en sus corazones."

A pesar de la contrariedad, Bialik guarda un resquicio de esperanza. A la actriz no le ha faltado, eso sí, trabajo con una buena temporada presentando 'Jeopardy!' y protagonizando su serie 'Call Me Kat'. Sin embargo, considerar que volver a 'Blossom' es el "papel que quiero hacer más que ningún otro".

Otro aspecto importante para Bialik es que, tal como dicen, no es la misma industria con la que creció. El clima entre fusiones, falsedades en los despachos y que se tarda cada vez más en tener respuestas o cerrar contratos son también factores que han desanimado bastante a la actriz, que tiene claro que con 'Blossom' en Disney se han equivocado:

"Si bien es posible que nadie quiera un reboot de Blossom, estoy bastante segura de que Disney se ha equivocado. Seguro que el sol brillará. Quizás no de la manera que queríamos Don y yo, pero esta puerta ha cerrado. Si bien no queríamos, estamos indefensos ante cualquier otro aspecto de ello excepto de lo que sabemos que es cierto: amamos esta posibilidad con todo lo que teníamos y lo sentmos muchísimo el que no pueda ocurrir."

