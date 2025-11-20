HBO acaba de renovar una de las mejores miniseries del año. Demasiado buena y exitosa como para que no tenga temporada 2

Que se estrene algo diciendo que es una miniserie hace tiempo que dejó de ser garantía de nada. Luego hay títulos que tienen tanto éxito que acaban siendo renovados por una segunda temporada, siendo eso lo que acaba de pasar ahora con el caso de 'Task'.

'Task' cuenta la historia de Tom Brandis (Mark Ruffalo), un agente del FBI al que se le encomienda la misión de liderar un grupo especial que tiene que acabar con una cadena de robos orquestada por una banda de moteros de la ciudad de Filadelfia.

Con una puntuación casi perfecta

Por un lado, 'Task' recibió el aplaudo casi unánime de la crítica, ya que tiene un 96% de valoraciones positivas por parte de la prensa especializada en Rotten Tomatoes. Además, el nuevo trabajo de Brad Ingelsby, también creador de la excelente 'Mare of Easttown', ha tenido un gran éxito, creciendo en audiencias semana a semana como muy pocas series de HBO hasta ahora.

Ingelsby ha destacado lo encantado que quedó con el apoyo por parte de HBO y que "me siento honrado y emocionado de volver a trabajar en la segunda temporada de nuestra serie", mientras que Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO y directora de Series Dramáticas y Películas de HBO, ha señalado lo siguiente:

Sabíamos mucho antes de su estreno que teníamos entre manos una serie dramática de gran impacto, pero ha sido sumamente gratificante presenciar el fervor y la acogida que el público le ha brindado semana tras semana. Pocas veces un guionista logra un equilibrio entre una narrativa humanista y una trama compleja y explosiva, pero Brad Ingelsby es uno de los grandes de nuestra industria y no dudamos de que volverá a impactar de forma tan profunda y adictiva en la segunda temporada.

Por el momento se desconoce cuándo podremos ver la temporada 2 de 'Task', pero sí se sabe ya que Mark Ruffalo volverá a dar vida a Tom Brandis en los nuevos episodios de la serie de HBO.

