Hoy en streaming, una comedia de ciencia ficción que combina aventuras galácticas y un cíborg adorable

Además de ser una buena fuente de dramas de época, Apple TV también se ha convertido en un lugar imprescindible para los amantes de la ciencia ficción, porque thrillers psicológicos tan fascinantes como 'Separación', épicos dramas alternativos como 'Para toda la humanidad' o la también grandiosa 'Fundación'. Una de las que ha incorporado recientemente la plataforma ha sido la comedia de ciencia ficción 'Matabot', adaptación de las novelas de Martha Wells, que incorpora un humor ingenioso y muchos giros narrativos, y también a un protagonista extraordinariamente entrañable.

Se trata del cíborg conocido como SecUnit o Murderbot, que lucha por encontrar su independencia mientras navega entre la apatía hacia los humanos y la responsabilidad de protegerlos. Con episodios ágiles de media hora y un elenco diverso de primer nivel, 'Matabot' combina acción, humor y emoción de una forma que deja embelesado. Conmigo, al menos, lo ha conseguido.

Humor, acción y humanidad

Desde la primera escena, la serie nos sumerge en la mente de Murderbot, un cíborg que ha hackeado su propio sistema para liberarse del control humano y que prefiere pasar su tiempo viendo 7.532 horas de contenido descargado. Sin embargo, cuando es contratado para proteger a un grupo de científicos en un planeta alienígena, deberá enfrentarse a peligros reales y, al mismo tiempo, lidiar con emociones inesperadas que surgen de su interacción con los humanos.

La dinámica entre Murderbot y los científicos, especialmente la Dra. Mensah (Noma Dumezweni), se convierte rápidamente en el corazón de la serie, mostrando cómo la empatía y los vínculos pueden desarrollarse incluso en un ser programado para la eficiencia y el desapego.

Y la serie brilla especialmente gracias a Alexander Skarsgård, que da vida a Murderbot con un equilibrio perfecto entre desdén, vulnerabilidad y un humor muy entrañable. Sus expresiones faciales y sutilezas transmiten más de lo que cualquier diálogo podría decir, generando momentos hilarantes y entrañables a partes iguales.

Con su combinación de comedia, aventura y exploración emocional, 'Murderbot' se posiciona como una de las mejores series de ciencia ficción de Apple TV+. Gracias a la interpretación de Skarsgård y el sólido elenco que le acompaña, la serie no solo entretiene, sino que también ofrece una mirada sorprendentemente humana a un mundo futurista lleno de peligros y posibilidades. Para quienes buscan una experiencia de ciencia ficción que mezcle humor, emoción y acción, 'Murderbot' es una cita obligada que deja con ganas de más aventuras de un cíborg cascarrabias pero muy adorable.

