Perry Mason, de icono pulp a series y juegos de mesa: nueve décadas de investigaciones para un abogado sin límites

Con la sensacional nueva incorporación del catálogo de HBO, el inolvidable 'Perry Mason' llega dispuesto a vivir una nueva edad de oro. Pero ojo, que este tampoco es el primer remake televisivo del personaje. Durante sus casi noventa años de existencia, este abogado defensor ha pasado por todo tipo de situaciones y por todo tipo de medios. Veamos.

Buscando justicia

Antes de que 'Ley y orden' se convirtiera en referencia televisiva de juicios emocionantes y de calidad, algunos recordarán al Raymond Burr de los años 60 y 70 como el detective en silla de ruedas de 'Ironside'. Pero incluso antes de su mítico personaje, Burr tocó el cielo de la fama con 'Perry Mason', una serie tan agradable como rutinaria que se basaba en las novelas de Erle Stanley Gardner, abogado y creador del personaje, un ejemplar abogado y detective famoso por no perder nunca un juicio, aunque de eso hablaremos luego.

Pero Erle Stanley Gardner no era un abogado al uso. En realidad era un abogado más parecido al Perry Mason que acaba de estrenar HBO. Fue suspendido de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Indiana, después de solo un mes de asistencia debido a su interés en el boxeo. Eso lo llevó a abandonar la escuela, regresar a California, estudiar por su cuenta hasta aprobar en 1911. Aunque disfrutaba de los litigios y de desarrollar estrategias para juicios, no podía evitar aburrirse con el oficio. Cuando las obras que escribía en su tiempo libre comenzaron a despegar, no pudo ser más feliz al retirarse.

Gardner logró su primera publicación en 1923 y creó toda una serie de personajes pulp, pero el que mostró mayor potencial y desempeñaría el papel más importante en la floreciente carrera del escritor, fue otro abogado y detective llamado Ken Corning, quien fue la base para lo que Perry Mason sería poco después.

El personaje hizo su debut literario con 'El caso de las garras de terciopelo', publicado en 1933. Tres años después, la novela fue adaptada para la gran pantalla, y más tarde apareció como un episodio en la sexta temporada de la serie. La primera película sobre el personaje fue 'El caso del perro aullador', donde Warren William interpretó a Mason. Lo haría un total de cuatro veces, con dos películas protagonizadas por Ricardo Cortez y Donald Woods entre medias.

La hora de la diversión

Cuando uno escucha 'Perry Mason' es muy probable que se venga a la mente la imagen de Raymond Burr. El actor asumió el papel de la histórica serie de televisión durante nueve temporadas y 271 episodios. La serie terminó en 1966 y Burr se tomaría un descanso del personaje durante 20 años, pero luego volvería a él en una tanda de películas para televisión. De esas 30 películas Burr protagonizó 26. Eso sí, el descanso tampoco fue muy diferente a lo que hacía en su serie, porque dedicó ocho años de su vida a grabar casi 200 episodios de otra serie de abogados, la igualmente popular 'Ironside'. Por supuesto, la tele no podía quedarse sin el personaje y Monte Markham puso su físico al servicio de 'The New Perry Mason', que apenas duró 15 episodios en antena. Como puedes ver, el revival no es algo exclusivo del presente.

La radio fue un buen caldo de cultivo para muchos de los programas de televisión más recordados de los años cincuenta y sesenta, y 'Perry Mason' no fue la excepción. El serial radiofónico apareció por primera vez en octubre de 1943 y emitió más de 3.000 episodios en los que Mason fue interpretado por diversos actores de doblaje.

Según 'The Perry Mason TV Show Book', el infalible abogado defensor realmente perdió tres casos durante su carrera. En 'The Case of the Witless Witness' Mason pierde un caso de derecho civil. En 'The Case of the Terrified Typist', el cliente de Mason es declarado culpable de asesinato, al igual que en 'The Case of the Deadly Verdict', donde el cliente de Perry es declarado culpable de asesinato y condenado a muerte en la cámara de gas. No obstante, en estos dos últimos, a pesar de haber perdido, logrará limpiar el nombre de sus clientes.

Mason ha sido siempre una figura inmaculada en la cultura estadounidense, y aunque su mayor éxito lo vivió en la televisión y en su país, aún tuvo un par de ramalazos en forma de opción de ocio, digamos, interactivo. 'Perry Mason: The Case of the Mandarin Murder', un videojuego de 1985 para Amiga, Commodore 64, Apple II, MS-DOS y MSX, y el mucho más tradicional 'The Perry Mason Game', con sus cartas y su tablero.

Este casi siglo de tradición ha convertido al personaje en un reclamo para que HBO se lance de cabeza a una puesta al día valiente, atrevida y salvaje que acaba de llegar a la plataforma y que, sinceramente, parece la opción más interesante para conocer a fondo a Perry Mason. Por algo es un remake, un reboot y algo completamente nuevo y diferente.

