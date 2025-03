Es probablemente el peor episodio de todas las series de 'Star Trek'. Todos los años es celebrado por los fans

Dentro de todas las festividades que tenemos los fans de la ciencia ficción en general y de Star Trek en particular, hay una que destaca en particular. No, no es el Día del Capitán Picard (16 de junio) ni el día del Primer Contacto (5 de abril), es la celebración de la emisión de un episodio que muchos desearían que fuese aniquilado del canon.

Estoy hablando de 'Momento crítico' (Threshold), el episodio 2x15 de 'Star Trek Voyager'. En él Tom Paris (Robert Duncan McNeill) realiza un experimento para intentar romper la barrera del wrap 10, lo que permitiría agilizar (con mucho) el regreso a casa. Huelga decir que sale muy mal: el personaje sufre una transformación grotesca (lengua y pelo fuera, se vuelve irracional, etc).

Pero no todo acaba ahí, en otro gran giro del episodio, Paris secuestra a la capitana Janeway (Kate Mulgrew) y se la lleva en la misma lanzadera del experimento. La tripulación va al rescate y les localizan en la jungla de un planeta. Para sorpresa de todos, Paris y Janeway se han transformado en una suerte de salamandras gigantes y han tenido tres hijos reptiles. Hijos que son abandonados a su suerte una vez rescatados los protagonistas... y nunca más se hablará de ello.

«Porquería majestuosa»

Un episodio tan malo que hasta el propio guionista y creador de la serie Brannon Braga reniega de él, tal como aseguró en los extras del lanzamiento doméstico de la serie:

«La gente es muy implacable con ese episodio. He escrito bien más de 100 episodios de Star Trek y parece que es el único episodio que la gente menciona. "Brannon Braga, el que escribió Momento crítico" De ciento y algo episodios ¡alguno tendrá que ser porquería! Desgraciadamente este fue una porquería majestuosa.»

Pero, como puede pasar, hay veces que hasta lo malo es motivo de apreciación. Y desde hace una década se viene celebrando el Threshold Day cada 29 de enero. Un día en el que la trekkiesfera se llena de memes para conmemorar el día de la emisión original del capítulo en aquel enero de 1996.

Algo originado por el usuario de Tumblr Sif, quien estaba revisitando 'Voyager' cuando comprobó todo el odio que recibía este capítulo. Así que decidió la locura de reivindicarlo a través de su blog de Tumblr. Algo que no pasó desapercibido y pronto el fenómeno creció. Tanto que hasta los propios protagonistas de la serie se han unido a la celebración.

