Se acaba de estrenar una pieza clave para la historia de 'Friends': sus episodios malditos ya se pueden ver de manera gratuita en YouTube

Tras el final de 'Friends' en 2004, el público seguía teniendo ganas de ver más sobre esta pandilla. Así que por supuesto que un spin-off basado en Joey Tribbiani parecía una buena idea. Lo era tanto, que 18 millones y medio de personas sintonizaron NBC el 9 de septiembre de 2004 para ver qué tal le iba en sus aventuras en solitario. No muchos se quedaron a comprobarlo: tan solo un año después, había perdido 11 millones de espectadores, y no les quedó otra que cancelarla, dejando ocho episodios inéditos... hasta ahora.

We won't be there for you

Cuando NBC decidió acabar con 'Joey' de golpe, nadie imaginaba que eso significaría que sus últimos ocho episodios permanecerían inéditos en Estados Unidos durante casi 20 años. Nunca aparecieron en streaming, se emitieron en otro horario o se editaron en DVD en el país, pero el canal oficial de 'Friends' en YouTube por fin les ha quitado el polvo y los ha ido subiendo, junto con el resto de la serie: dado que no está en ningún otro servicio de streaming, es una buena manera de completar y cerrar de una vez por todas el ciclo de la sitcom más famosa de la historia.

No se puede decir que estos episodios hayan revolucionado Internet (llegan, un poco renqueantes, a los 100.000 visionados) pero son una nota al pie maravillosa para entender al cien por cien el fenómeno 'Friends' y su caída en picado. Además, qué queréis que os diga, no son tan malos, tienen su gracia y hasta le dan un final feliz a todos los personajes, aunque no esté planteado como un final de serie propiamente dicho.

Por cierto, si te lo estabas preguntando, sí, estos episodios se vieron en España tanto en sus emisiones en Cuatro como en Neox, pero, dado que HBO Max no la ha tratado tan bien como a su serie madre (por motivos obvios), actualmente YouTube es la única manera de ver sus 46 capítulos, incluyendo los "inéditos". We weren't be there for him.

