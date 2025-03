Aquella vez que hicieron el spin-off de la serie más famosa del mundo solo para cancelarlo dos temporadas después

‘Friends’ era la gallina de los huevos de oro. Sus protagonistas se habían convertido en los actores mejor pagados del mundo, y no había nadie que no reconociera sus pizpiretas caras en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo no iban en NBC a darle una vuelta más al caldero del dinero ilimitado? Por supuesto que había que crear un spin-off. Pero, entonces, ¿cuál fue el problema de ‘Joey’? ¿Por qué se canceló después de dos temporadas? ¿Cuál es el motivo de que ni los fans a ultranza de la serie original se atrevan a reivindicarla? Bueno, no hay solo una razón.

I won’t be there for you

Cuentan que, realmente, la primera persona que se acercó a los productores para intentar hacer un spin-off fue Lisa Kudrow, que incluso tenía pensado el argumento: una Phoebe recién casada, se hacía amiga de la ex-novia de Ross y Joey, Charlie. Nadie aseguraba que fuera a ser un éxito, pero la actriz tenía la intención de hacerla y toda una biblia ya creada. En su lugar, los productores decidieron ignorarla y preguntarle directamente a Matt LeBlanc si tenía algún tipo de interés en hacer ‘Joey’. Y por supuesto que lo tenía.

Los productores originales de ‘Friends’ sintieron que ‘Joey’ no tenía sentido e iba a ser un sacadinero de tres al cuarto, y decidieron salirse lo antes posible de cualquier tipo de relación con la serie. De hecho, tan solo Kevin S. Bright se quedó como productor ejecutivo, aunque, como él mismo dice, nadie le hizo ni caso cuando señaló que se habían confundido con el personaje principal -que se convirtió en un secundario a lo largo de la temporada 2- y su personalidad no se parecía en nada a la de ‘Friends’. Tanto cambió... ¡que ni siquiera era capaz de pedir una cita a una chica! ¡Joey Tribbiani!

Obviamente, viendo el maltrato a su querido personaje, los fans acabaron marchándose y la serie bajó de 10 a 4 millones de espectadores. Al final, ni Matt LeBlanc acabó disfrutando de la experiencia… aunque probablemente sí de los 30 millones de dólares adicionales que se embolsó. Nunca desde su final, el 23 de agosto de 2006, se ha vuelto a hablar en serio de otro spin-off de ‘Friends’, a pesar de que hay actrices que están interesadísimos en él, como Maggie Wheeler, que interpretó a Janice y está segura de que habría un futuro para su personaje. Oh, dios, mío.

Y lo bueno de Internet es que tú mismo puedes comprobar el momento en el que ‘Joey’ descarriló sin hacer ni caso a su serie original, porque han colgado los dos primeros episodios en YouTube tras años estando inencontrables en Internet (de hecho, hay episodios que permanecieron inéditos durante años en Estados Unidos sin que nadie se quejara al respecto). Nadie sabe si continuará Quién sabe, en estos tiempos de boutades inesperadas quizá haya quien la encuentre reivindicable.

