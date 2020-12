'The Mandalorian': Ahsoka Tano tendrá su propia serie en Disney+ con Rosario Dawson de protagonista

Uno de los aspectos más comentados de la segunda temporada de 'The Mandalorian' ha sido el debut en imagen real de Ahsoka Tano, la antigua padawan de Anakin Skywalker que nació como personaje animado hace ya varios años, pero cuya popularidad se ha disparado tras ser interpretado por Rosario Dawson. Muchos ya pidieron un spin-off dedicado a ella tras el estreno de 'La jedi' y ahora Disney ha confirmado que ya está en marcha.

La serie para Disney+ se situará en la misma línea temporal que 'The Mandalorian', por lo que no conviene descartar un posible crossover entre ambas dentro de un tiempo. De hecho, no me sorprendería que el cazarrecompensas interpretado por Pedro Pascal se dejase caer en el inicio de 'Ahsoka'. No es que la serie vaya a necesitar ese empujón adicional, pero nunca viene mal tenerlo.

Lamentablemente, Disney no ha anunciado nada más sobre la serie dentro de una charla con los inversores que está siendo de lo más movido. Todo empezó anunciando que Disney estrenará 20 series de Marvel y Star Wars -en realidad 10 de cada franquicia- durante los próximos años y después nos enteramos del bombazo de que Hayden Christensen va a volver a dar vida a Darth Vader en 'Obi-Wan Kenobi'.

Lo que sí tenemos es ese bonito logo de la serie de Disney+, pero habrá que estar atentos a más detalles sobre una obra que promete elevar aún más al personaje dentro de la franquicia creada por George Lucas en 1977.

Vía | Star Wars