"Todos follaban entre ellos". Seth Rogen culpa a 'Friends' de que la gente crea que los protagonistas de 'Platónico' terminarán juntos

Una vez terminada la segunda temporada de 'Platónico', la brillante comedia de Apple TV+ creada por Nick Stoller —sí, el de la película de 'Kool-Aid'— y Francesca Delbanco, puedo etiquetarla sin miedo a equivocarme como una de las más redondas de su categoría en mucho tiempo y, además, como un espacio seguro en el que refugiarte cuando el día se ha torcido y necesitas quedarte con unas cuantas agujetas en el abdomen por las carcajadas y con el corazón bien calentito.

Sin duda, una de las grandes bazas de la serie es cómo subvierte todas las expectativas que generan producciones homólogas respecto a la relación de su pareja protagonista, dos colegas sin ningún tipo de interés romántico. Pero lo que para unos espectadores está claro cristalino, otra parte del público lo está digiriendo con frustración, manteniendo la esperanza de que Will y Sylvia terminen juntos en algún momento.

Colegas, pero de los de verdad

Durante su última visita a Late Night with Seth Meyers, su tocayo Seth Rogen, que da vida al coprotagonista del show junto a Rose Byrne —ambos espléndidos, todo sea dicho— ha señalado a la clara culpable de que mucha gente esté cegada con la idea de que los amigos acabarán juntos tarde o temprano: la celebérrima 'Friends' y, particularmente, el intercambio de fluidos sistemático entre sus personajes.

"La gente está muy obsesionada con la idea de que algún día estarán juntos. Y entiendo el porqué, honestamente. Crecimos con una serie llamada Friends en las que todos follaban entre ellos. Cada amigo se follaba al otro. Ni un amigo se quedó sin follar".

Rogen, desatado —para mi alegría, porque me ha hecho reír fuerte—, teorizó con que Marcel, el mono de Ross que terminó sus días como estrella de Hollywood, también se lo pasó bastante bien en la sitcom.

"Follamigos. Entiendo que a Marcel también se lo follaron. Pagaría por ver el spinoff de Marcel en el que le ves follar. Trabajé una vez con ese mono. Trabajé con Marcel el mono y cuando le vi dije '¡Oh, Dios, es Marcel!', y me dijeron, 'No le des por el culo o te arrancará la nariz'. Es muy peligroso".

Mientras que el actor, productor y guionista sentenció que, "de todos modos, entiendo por qué la gente piensa que vamos a tener sexo por el puto precedente que sentó Friends", la cocreadora Francesca Delbanco explicó en la última edición del TV Contenders —vía Deadline— los motivos por los que se ha optado por esta mayormente atípica aproximación en clave platónica a la rom-com.

"Es la idea de más bajo perfil de la historia. No hay intriga ni tensión sobre '¿Llegarán a estarlo o no?'. Son sólo colegas. Pensamos que era importante intentar representar eso, la posibilidad de que los hombres y las mujeres pueden ser amigos entre ellos y que esas amistades pueden dar cosas que las amistades con tu propio género no".

Después de todo, que la serie se titule 'Platónico' debería tomarse, como mínimo, como una pequeña pista de lo que hay... o de lo que no habrá entre Will y Sylvia. Por cierto, la temporada 2 ya está emitiéndose en Apple TV+, así que si quieres descubrir una joyita y aún la tienes pendiente, ya estás tardando.

