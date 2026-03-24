En 17 días llega el final de una de las mejores series de la década. El tráiler de la temporada 5 de 'Hacks' promete una divertidísima despedida de Deborah y Ava

Todo apuntaba a que no quedaba demasiado recorrido para las desventuras de Deborah Vance y Ava y ha sido así. El tráiler de la temporada 5 de una de las mejores ya no comedias sino series en general de la década confirma que, tal como adelantó una de sus protagonistas, estamos ante el final de 'Hacks'.

Una temporada final, que podremos ver a partir del 10 de abril en HBO Max, en la que tras la publicación errónea de la muerte de Deborah arranca una serie de desdichas en lo que la cómica y su no tan inseparable asistente intentan dar un último empujón a su carrera en un regreso a Las Vegas.

Hackeando el sistema

No lo tendrá fácil ya que, recordemos, al final de la temporada 4 Deborah Vance se despidió "a lo grande" de la televisión, lo que supuso cierta inhabilitación legal a ejercer de cómica, lo que le "obligó" a irse al exilio gracias a un agujero legal.

Jean Smart y Hannah Einbinder continúan al frente de 'Hacks', en donde seguiremos viendo a los habituales Paul W. Downs, Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato y Rose Abdoo. Además, entre los invitados están Robby Hoffman, Tony Goldwyn, Kaitlin Olson, Christopher McDonald, Jane Adams, Lauren Weedman, Poppy Liu, Johnny Sibilly, Luenell, Angela E. Gibbs y Caitlin Reilly junto a Christopher Briney como principal incorporación.

El trío compuesto por Paul W. Downs, Lucia Aniello y Jen Statsky siguen como creadores, directores y coshowrunners de una comedia que aterrizó en 2021 en la por entonces Max y que cada año y cada temporada ha ido a más. Toda una joya que se va a echar de menos cuando el telón final cierre el próximo mayo.

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