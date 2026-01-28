El creador de 'Adolescencia' presenta el intenso tráiler de su nueva miniserie, basada uno de los mejores libros de aventuras de todos los tiempos

La gran sensación televisiva de 2025 fue 'Adolescencia', la estupenda miniserie creada por Jack Thorne y Stephen Graham. Ahora es Thorne el que regresa con la nueva adaptación de 'El señor de las moscas', uno de los mayores libros de aventuras de todos los tiempos. Y su salto a la televisión luce de maravilla a tenor del intenso tráiler que acaba de lanzar BBC.

'El señor de las moscas' cuenta la historia de un gruño de muchachos que consigue llegar hasta una isla tras ser los únicos supervivientes de un naufragio. Una vez allí surge la necesidad de ver cómo sobrevivir, lo que lleva a la creación de dos grupos con ideales enfrentados. Como era de esperar, la tensión entre ambos bandos pronto hace acto de presencia...

Todos los detalles sobre la nueva 'El señor de las moscas'

Publicada en 1954, 'El señor de las moscas' fue la primera novela de William Golding e inicialmente no tuvo demasiado éxito, pero poco después acabó convirtiéndose en un clásico indiscutible de la literatura. Hasta ahora había sido llevada al cine en varias ocasiones, pero esta miniserie a cargo de Thorne es su primera adaptación televisiva -lo más parecido que habíamos tenido hasta ahora era 'Yellowjackets'-.

Los herederos de Golding han mostrado su apoyo a una adaptación dividida en cuatro episodios, con la particularidad de que cada uno de ellos se titula como uno de los personajes principales, dando a entender que adoptarán su punto de vista. Los jóvenes Winston Sawyers, Lox Pratt, David McKenna e Ike Talbut encabezan el reparto.

Por el momento se desconoce cuándo podremos verla en España, pero el estreno de la nueva 'El señor de las moscas' en Reino Unido tendrá lugar este próximo 8 de febrero de 2026.

