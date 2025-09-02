El creador de 'Peaky Blinders' se pone cervecero con su nueva serie de época para Netflix. Aquí está el tráiler final de 'La casa Guinness'

Vaya racha lleva Steven Knight, el insigne creador de 'Peaky Blinders' este año. En lo que llevamos esperando la película que nos devuelva a la Birmigham más criminal estamos bien curtidos con sus dramas de época y/o históricos como la temporada 2 de 'Los hombres del SAS' y 'Mil golpes'. Ahora tiene a punto de caramelo (o de malta) 'La casa Guinness' (House of Guinness).

Netflix acaba de lanzar el tráiler final de esta nueva serie cuya primera temporada llegará el próximo 25 de septiembre. En ella nos sumergimos, como bien habréis supuesto en el imperio de la cerveza negra por antonomasia con los competitivos hijos de Sir Benjamin Guinness tras la muerte del magnate. Los cuatro hermanos ven que no les satisface lo que les ha tocado de la herencia.

Succession entre pintas

«Hay un padre fallecido decidiendo el destino de sus hijos. La herencia determina la trayectoria de cada uno de estos hermanos,» comenta Knight hablando para Tudum. «Reciben lo que reciben. Ninguno de ellos está contento.»

Anthony Boyle como Arthur, Louis Partridge como Edward, Emily Fairn como Anne y Fionn O'Shea como Ben encabezan el reparto como los hermanos Guinness. Además, el elenco incluye a David Wilmot, James Norton, Jack Gleeson, Niamh McCormacl y Seamus O'Hara, entre otros.

Steven Knight crea y escribe 'La casa Guinness', que cuenta con ocho episodios. En la dirección tenemos a Tom Shankland y Mounia Aki.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025