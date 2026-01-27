'Daredevil: Born Again' presenta el contundente tráiler de su temporada 2. La serie de Marvel da la bienvenida a Jessica Jones en sus nuevos episodios

Como calentando motores ante el inminente estreno de 'Wonder Man', desde Disney+ saben de sobra lo que más esperamos los fans de Marvel y es a que llegue de una vez marzo para devorar la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again'. Y el primer tráiler de los nuevos episodios ya nos confirman la cita para el 24 de marzo (imaginamos que 25 en España).

Ya podéis ver que hemos tenido un leve retraso respecto a la fecha que confirmó el propio showrunner de la serie, Dario Scardapane en sus redes hace ya unos meses. En cualquier caso, sí que teníamos bastante claro que en marzo íbamos a ver el regreso del cuernecitos y sus socios Defensores.

Defendevil

Bueno, al menos de la Jessica Jones de Kristen Rytter, ya que es la mayor (¿re?) incorporación del universo Daredevil. Un héroe que, como podemos ver en el adelanto, ha pasado a la clandestinidad después de mandato antiheroismo de Kingpin al final de la temporada 1. No solo eso, sino que su alter ego Matt Murdock (Charlie Cox) está en el listado de personas desaparecidas.

En el tráiler a ritmo de Lithonia de Donald Glover, también vemos a Vincent D'Onofrio como el alcalde Fisk, Deborah Ann Woll como Karen, Elden Henson también hace su aparición como Foggy, Wilson Bethel como Bullseye, Michael Gandolfini como Daniel Blake, y Arty Froushan como Buck Cashman, Ayelet Zurer como Vanessa y Jon Bernthal como Frank Castle, entre otros.

