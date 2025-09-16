Después de 'Celeste', su creador se reúne con Javier Cámara para adentrarse en un "mundo aún más gris": el del bádminton. Tráiler y fecha de estreno de 'Yakarta'

Después del mundo gris (trajeado) de una de las series españolas de 2024, 'Celeste', Diego San José tiene nuevo proyecto para Movistar Plus+. En esta ocasión se reúne con Javier Cámara años después de la trilogía 'Vota Juan' para ahondar en un mundo, en sus propias palabras, aún más gris.

El 6 de noviembre la plataforma española estrenará 'Yakarta', en la que Cámara interpreta a un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física. En un torneo escolar descubrirá a Mar, una jugadora adolescente que puede ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta.

Pasaporte a Indonesia

La ganadora de la Concha de Plata por 'La maternal', Carla Quílez acompaña a Cámara en el reparto principal de la serie, que cuenta además con David Lorente, Pilar Gómez, Marina Guerola y Anna Alarcón. Junto a San José, el guion de la serie cuenta con Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro; Elena Trapé es la directora.

'Yakarta' surge un poco de la obsesión de San José de retratar estos mundos grises, casi impersonales con que nos encontramos. De hecho, la idea de hacer una serie sobre el bádminton le vino no tanto por el deporte en sí, sino casi más por ser un deporte que pasa sin pena ni gloria entre deportivos vacíos y eventos sin casi público:

«Después de haber hecho una serie en Hacienda parecía casi imposible encontrar un mundo aún más gris para tratar de levantar una historia. Pero recordé que existen los torneos regionales de bádminton. Campeonatos que se juegan en polideportivos feos, sin público en las gradas y que se celebran en ciudades como Totana, Ponferrada o Torrelavega. Yo, que soy de Irún, tengo pasión por las ciudades de provincias. Me gustan porque son todas iguales, porque me hacen sentir como en casa. 'Yakarta' es una historia que reivindica esa España sin carisma en la que nunca pasa nada especial. Nuestros dos protagonistas son un poco eso, son dos ciudades de provincias porque ni tienen carisma ni les pasan cosas especiales. Me gusta la gente sin carisma. Me dan paz, me calman. Esta serie es nuestro homenaje a toda esa gente que pierde incluso cuando gana.»

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025