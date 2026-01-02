El nuevo tráiler de 'Wonder Man' me ha dado más hype que todos los de 'Vengadores: Doomsday'. Marvel quiere combatir la fatiga de superhéroes con su próxima serie

Desde Marvel han querido celebrar la llegada a 2026 lanzando el nuevo tráiler de su próxima serie. Es, junto a 'VisionQuest' prácticamente el estreno del género del que tengo más expectativas (aunque luego casi siempre me rompen el corazón) y llega el 28 de enero a Disney+.

Estoy hablando de 'Wonder Man', comedia superheroica protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley que tiene un buen toque de metaficción con la historia de Simon Williams, un actor que busca protagonizar el remake de una película de superhéroes. Para lo cual se aliará con Trevor Slattery. Sí, el actor que hizo de Mandarín.

La verdad, se ve que desde Marvel quieren hacer algo distinto y así lo refleja el tráiler que, en lo personal, me ha entusiasmado más que todos los teasers de 'Vengadores: Doomsday' que están saliendo en estos días.

Mandarinas y héroes

Luego seguramente no esté a la altura de las circunstancias (tiene pinta de estar más cerca de 'La franquicia' que de 'The Studio') pero sí que me ha entrado bastante curiosidad por ver si podrán combatir, tal como promete el tráiler, la fatiga de superhéroes.

Andrew Guest, guionista con una dilatada carrera televisiva ('Brooklyn Nine-Nine', entre otras comedias) es el showrunner de la serie, que cuenta con Destin Daniel Cretton ('Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos') como cocreador y director de los dos primeros episodios de un total de ocho. Episodios que saldrán todos de golpe.

