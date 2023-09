'Pesadillas' desvela su terrorífico primer tráiler y la fecha de estreno de una serie en Disney+ preparada para hacernos temblar, muchachos, temblar

Temblad, muchachos, temblad, qué miedo vais a pasar. Han pasado casi treinta años desde la emisión de 'La máscara maldita', el piloto de la serie original, pero RL Stine continúa escribiendo su saga de novelas de terror para adolescentes multimillonaria. 'Pesadillas', que entre spin-offs y sagas principales tiene unos 250 libros, ahora se prepara para desembarcar en el imaginario colectivo de toda una nueva generación aprovechando la excusa de Halloween. ¿Preparados para pasar miedo adolescente?

La televisión diabólica

Los responsables de estos diez nuevos episodios serán los mismos que hicieron las películas basadas en la saga, bastante dignas (bueno, al menos la primera), y tendrá una trama continua en lugar de ir narrando episodios autoconclusivos como en la serie original. Aquí, cinco adolescentes tendrán que encontrar una manera de recapturar fuerzas sobrenaturales después de liberarlas accidentalmente mientras descubren los secretos de adolescencia de sus padres.

El 13 de octubre, Disney+ lanzará los primeros cinco episodios, y a partir de ahí irá a episodio semanal hasta el 17 de noviembre, cuando subirá el último. En cuanto a los protagonistas cabe destacar a Justin Long, el co-protagonista de 'La Jungla 4.0' y 'Barbarian' además de la voz de Alvin en 'Alvin y las Ardillas', junto a un grupo de jóvenes actores y actrices como Isa Briones ('Star Trek: Picard') o Zack Morris ('EastEnders') con menos experiencia ante las cámaras.

De momento no sabemos qué libros van a adaptar, pero viendo su argumento lo más posible es que, al igual que las películas, sean un batiburrillo de los mismos. Si esperabais ver una versión actualizada de 'El cuco maldito' o de 'La noche del muñeco viviente', me temo que no es el momento, un poco en el estilo de la adaptación que Netflix hizo de 'La calle del terror' en la que solo tenía en común el nombre. Una cosa está clara: RL Stine va a tener dinero para retirarse cuando quiera.

