'Piratas del Caribe' es para flojos. Karl Urban presenta el brutal tráiler de su nueva película antes del final de 'The Boys'

Karl Urban todavía tiene pendiente de estreno la temporada 5 y final de 'The Boys', pero en este 2026 también va a lanzar dos películas muy llamativas. Seguro que muchos ya sabréis que una de ellas es 'Mortal Kombat 2', pero ojo a la otra, pues aquí os traemos el brutal tráiler de 'El engaño'.

'El engaño' cuenta la historia de una mujer pirata que ha dejado esa vida atrás para vivir junto a su familia, pero todo se complica cuando alguien de su pasado reaparece en su vida con la intención de ajustar cuentas. Una premisa sencilla pero a priori bien efectiva que podría traer de vuelta ese cine que Hollywood parece que dejó de lado con la saga de 'Piratas del Caribe'.

De Zoe Saldaña a Priyanka Chopra Jonas

Producida por los Hermanos Russo, lo cierto es que 'El engaño' nació inicialmente como una película para Netflix con Zoe Saldaña al frente del reparto. Algo pasó durante el proceso de desarrollo y la actriz de 'Avatar 4' fue sustituida por Priyanka Chopra Jonas, mientras que Prime Video se hizo con sus derechos de distribución. Se ve que el cine de piratas no es para ella, pues ya tuvo una experiencia de lo más amarga en su paso por la saga liderada por Johnny Depp.

Ismael Cruz Córdova, conocido por dar vida a Arondir en 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', Safia Oakley-Green, Vedanten Naidoo, Temuera Morrison, el protagonista de la fallida 'El libro de Boba Fett', Zack Morris, David Field y Pacharo Mzembe completan el reparto de este largometraje dirigido por Frank E. Flowers.

El estreno exclusivo en Amazon Prime Video de 'El engaño' está previsto para el 25 de febrero de 2026.

