El primer teaser de la temporada 5 de 'Los Bridgerton' confirma su pareja. Y prometen romper moldes con uno de los mayores cambios respecto a las novelas

Había especulaciones sobre en qué orden veríamos los próximos romances de 'Los Bridgerton' y ha sido el primer avance de la temporada 5 del drama romántico de Netflix lo que ha confirmado que tendremos un amor lésbico en el centro de los próximos episodios. Sabíamos que una temporada giraría en torno a Francesca y la otra en torno a Eloise, pero no el orden... hasta ahora.

De esta manera, la temporada 5, que acaba de entrar en producción, estará protagonizada por Francesca (Hannah Dodd) que, tras la pérdida de su marido (Victor Alli), empezará poco a poco una relación con Michaela (Masali Baduza), la prima de este. «Es la única persona que entiende por lo que está pasando Francesca», comenta Dodd en Tudum.

Francesca x Michaela

La temporada 5 arranca dos años después de la muerte de John, cuando Francesca decide que es tiempo de volver a la escena marital por razones prácticas. Será el regreso de Michaela a Londres para atender asuntos del patrimonio familiar cuando los sentimientos complejos de Francesca le hagan preguntarse si ceñirse a sus intenciones pragmáticas o perseguir sus pasiones interiores.

Una relación sáfica provocada por el mero hecho de que han cambiado el sexo al personaje respecto a los libros de Julia Quinn, donde el personaje es un hombre. Sin embargo, para las protagonistas de la serie es una oportunidad de explorar lo que implicaba un romance queer en el siglo XIX:

«[Estas historias de amor] tradicionalmente han sido excluidos de cosas como los dramas de época, y la gente queer existía, siempre lo han hecho y siempre lo harán. Así que merecen una historia de amor como todos los demás.»

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