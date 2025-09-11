Richard Linklater nos invita a conocer más de cerca el cine de Godard en el meticuloso y prometedor tráiler de 'Nouvelle Vague'

Richard Linklater se adentra en el espíritu rebelde del cine europeo con 'Nouvelle Vague', una mirada a los orígenes de la mítica Nueva Ola francesa. La esperadísima película nos invita a revivir el rodaje de 'Al final de la escapada' en 1959 y se estrenará en cines el 9 de enero. En el reparto figuran Guillaume Marbeck como Jean-Luc Godard, Aubry Dullin como Jean-Paul Belmondo y Zoey Deutch como Jean Seberg.

Linklater le da la mano a Godard

Rodada totalmente en blanco y negro, 'Nouvelle Vague' ha sido descrita como una “carta de amor y subversión” a la obra de Godard. Las primeras imágenes muestran una recreación meticulosa del estilo de aquellos años, con todos los guiños técnicos y estéticos de la época, más pensada para provocar complicidad que para dar lecciones de historia del cine.

Zoey Deutch, que interpreta a Jean Seberg, comparó directamente a Godard y Linklater en una entrevista con IndieWire, señalando que ambos comparten una integridad artística poco común en el cine y diciendo que “son dos artistas que han mantenido su integridad artística como cineastas que hacen lo que quieren hacer y hacen películas que quieren hacer, no lo que otros quieren ver”.

Para Deutch, esa coherencia creativa es lo que conecta al director texano con la figura icónica de la Nouvelle Vague. “Es asombroso que [Richard Linklater] nunca haya dudado en hacer lo que quiere para sí mismo, no por egoísmo, sino porque eso es lo que uno hace. Creas cosas que viven dentro de ti y que tienes que sacar, y luego conectan con otras personas. Él y Godard comparten esa misma cualidad”, concluyó.

