Salvaje tráiler de 'V/H/S/94': la saga de found footage vuelve a la carga con veteranos como Simon Barrett y Timo Tjhajanto

En el año 2012, Brad Miska reunió a algunos de los grandes estandartes del terror independiente norteamericano —entre ellos gente de la talla de Adam Wingard, Ti West o David Bruckner— en una divertidísima antología titulada 'V/H/S'. Casi una década después, y tras dos secuelas, la saga de found footage vuelve a la carga con 'V/H/S/94', a cuyo tráiler ya podemos echar un vistazo.

Los aterradores años 90

Como podéis ver, 'V/H/S/94' promete una nueva dosis de horror lo-fi, autoconsciencia y salvajadas varias que, seguro, hará las delicias de los que disfrutaron con los títulos anteriores —si no lo hicisteis demasiado con 'Viral', no pasa nada, se entiende—; pero más que el minuto y medio de imágenes sugerentes, lo que verdaderamente invita a zambullirse en este jolgorio es su repertorio de directores.

En esta ocasión, los cineastas encargados de dar forma a los cinco segmentos que darán forma al largometraje serán Ryan Prows —'Lowlife'—, Chloe Okuno —responsable del cortometraje 'Slut'—, Jennifer Reeder —'Knives and Skin—, y las dos joyas de la corona: Simon Barrett —guionista de cabecera de Adam Wingard en títulos como 'Tú eres el siguiente' o mi adorada 'The Guest'— y Timo Tjhajanto, que nos regaló maravillas como 'The Night Comes for Us' o 'Que el diablo te lleve' y que firmó el mejor corto de la saga en 'V/H/S/2'.

'V/H/S/94' se estrenará en la plataforma Shudder el próximo 6 de octubre de este mismo año, así que su desembarco en tierras españolas aún continúa siendo un auténtico misterio. Mientras esperamos a que se obre el milagro de algún modo u otro, os dejo con la sinopsis de la película.