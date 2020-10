Tráiler de 'Jiu Jitsu': Nicolas Cage es un Obi-Wan de las artes marciales en una invasión de aliens a lo 'Depredador'

Nicolas Cage cede el testigo. En el tráiler de 'Jiu Jitsu' interpreta a una figura parecida a Obi-Wan Kenobi o Miyaghi que tiene que entrenar a un héroe de guerra para luchar contra un invasor alienígena llamado Brax. Una película de serie B que seguramente haga las delicias de los fans del actor que no tengan muchos reparos en consumir su interminable catálogo de locuras directas a vídeo.

La batalla por la tierra depende de Cage

En la sinopsis oficial de 'Jiu Jitsu' se nos cuenta que:

“Cada seis años, una antigua orden de expertos luchadores de Jiu Jitsu se enfrenta a un temible invasor alienígena en una batalla por la Tierra. Durante miles de años, los luchadores que protegen la Tierra han seguido las reglas... hasta ahora. Cuando Jake Barnes, un célebre héroe de guerra y maestro luchador de Jiu Jitsu, se niega a enfrentarse a Brax, el líder indomable de los invasores, el futuro de la humanidad pende de un hilo. Herido y sufriendo de amnesia severa, Jake es capturado por un escuadrón militar no equipado para luchar contra el intruso despiadado que ha descendido sobre el planeta. Después de un brutal ataque alienígena contra el escuadrón militar, Jake es rescatado por Wylie (Nicolas Cage) y un equipo de compañeros luchadores que deben ayudarlo a recuperar la memoria y la fuerza para unirse y derrotar a Brax en una épica batalla que, una vez más, determinará el destino de la humanidad".

Parece que 'Jiu Jitsu' no tiene un gran presupuesto, pero si quieres ver a Nicolas Cage llamar a un extraterrestre "un poeta-guerrero en el sentido de la ciencia ficción" es tu película. El tal Brax es una imitación de 'Depredador' baratuela y probablemente Nicolas Cage no salga mucho más en la película que en estos dos minutos, puesto que, obviamente, no es el personaje principal.

Además de Cage, 'Jiu Jitsu' también cuenta con Alain Moussi, Frank Grillo, Rick Yune, Marie Avgeropoulos, Juju Chan y Tony Jaa. Mientras, Dimitri Logothetis dirige esta serie B de acción y fantasía que tendrá estreno limitado y digital el 20 de noviembre de 2020.