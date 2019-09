Tráiler de 'El nudo': el thriller con Natalia Verbeke y Cristina Plazas es la nueva serie original de ATRESplayer Premium

En estas semanas hemos visto la llegada al modelo "premium" de sendas plataformas online de Mediaset (MitelePlus) y Atresmedia (con Atresplayer Premum). Si en la primera el gran fuerte es el fútbol (con no pocos problemas), en la segunda van a por series propias y preestrenos exclusivos.

Así nos encontramos con el tráiler de 'El nudo', una de las primeras grandes apuestas de ficción de ATRESplayer Premium (junto con 'Veneno') y que se estrenará próximamente en la plataforma.

Un nudo a desatar

Protagonizado por Natalia Verbeke, Cristina Plazas, Miquel Fernández y Oriol Tarrasón, la historia gira en torno al accidente de coche que sufre Daniel (Tarrasón), en lo que esperan el resultado de la operación de urgencia, su madre (Luisa Gavasa) y su esposa (Plazas) empiezan a llamar a sus amigos y allegados para dar a conocer la situación. Entre ellos a su mejor amiga y su marido (Verbeke y Fernández).

Lo que no se esperan es que se descubre que Daniel no iba solo en el coche, sino que con él estaba una mujer de la que no se sabe absolutamente nada y que parece haber desaparecido por completo. Un accidente que salpica la vida de ambos matrimonios.

Dirigido por Jordi Frades, Salvador García y Kiko Ruiz Claverol y con un guion coordinado por Nuria Bueno, 'El nudo' contará la historia en dos tiempos: el presente y la telaraña de mentiras y secretos alrededor de los dos matrimonios protagonistas y el pasado con el origen de todo.

A ver qué tal está la serie, pero se ve que, efectivamente, estamos ante algo pensado para emitirse en una plataforma de pago. El rodaje de la serie terminará en octubre y Nuria Bueno ha asegurado en Vitoria que no pretendía más que contar una buena historia que entretenga al espectador. A ver qué sale.

De momento, esta es una de las dos series originales que sabemos que Atresplayer Premium cuenta en cartera. La otra es 'Veneno', el biopic del célebre personaje que preparan los Javis. Entre las primeras novedades de la plataforma también nos encontramos con el preestreno, el próximo domingo, de 'Toy Boy'.