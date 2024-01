Adam Driver no volverá a 'Star Wars' bajo ninguna circunstancia. "Lo hice más agotador de lo que debería haber sido"

Con el inminente inicio de rodaje de la nueva película de 'Star Wars' con Rey como protagonista es inevitable preguntarse si Adam Driver volverá alguna vez a ponerse el traje de Kylo Ren, aunque sea para un flashback. La respuesta no ha podido ser más directa en el podcast SmartLess: "Están haciendo cosas, pero sin mí. No voy a hacerlo nunca más", ha dicho, rompiendo el corazón de unos cuantos fans de la franquicia.

Tal y como ya podíamos intuir, Driver cree que su personaje está más que finiquitado, sobre todo después de desvelar recientemente que la idea que le atrajo al mismo, de JJ Abrams, se cambió por el camino: originalmente, Kylo Ren iba a tener el camino inverso al de Darth Vader (primero dubitativo, finalmente imbuido del lado oscuro) pero los episodios VIII y IX lo cambiaron todo. Y, claro, acabó un poco harto.

'Star Wars' fue demasiado cansado para mi... Lo hice más agotador de lo que debería haber sido. No me había encontrado ese ritmo en un plató tan grande antes. Todas las cosas en las que había trabajado eran bastante pequeñas y se movían bastante rápido... El director marca el ritmo del set. No me gusta controlarlo, tengo que ajustarme. Spike Lee y Steven Soderbergh ruedan realmente rápido. Para mí eso no es cómodo, pero es su película, así que me aguanto.

Anteriormente, el actor afirmó que no cerraba la puerta del todo al retorno galáctico, pero parece que se lo ha pensado dos veces. Cabe recordar que 'Star Wars' está en un pleno momento de reformas para mejorar la buena imagen social perdida con las secuelas. De ahí el intento de llamar la atención de distintos estratos del público con 'The Acolyte', 'The Mandalorian' o esta nueva película dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy. Las espadas (o, más bien, los sables láser) están en todo lo alto. ¿Responderán los fans?

