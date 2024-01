"¡Ay, mierda!". Rob Lowe se equivocó de persona queriendo felicitar a Robert Downey Jr por su Globo de Oro... y el resultado no pudo ser más catastrófico

No es ningún secreto, a estas alturas, que Bradley Cooper quiere el Óscar desesperadamente por su papel en 'Maestro'. Y tampoco es ningún secreto... que lo tiene muy difícil para conseguirlo. En el lado contrario está Robert Downey Jr, que tiene todos los papeles para llevárselo a casa como mejor actor de reparto por 'Oppenheimer' que, de hecho, ya se lo llevó en los Globos de Oro. El actor recibió todo tipo de halagos tras su victoria tanto en público como en privado, pero hay uno que nunca le llegó: el de su buen amigo Rob Lowe.

A new Lowe in your life

Lowe estaba, según contó en Jimmy Kimmel Live, viendo la ceremonia de los Globos de Oro, y tras la victoria de Downey Jr decidió felicitarle: "Hace este discurso de aceptación increíble, y estoy tan emocionado por él que le escribí 'Me alegro tanto de que hayas ganado. Es el discurso más bonito que he oído en mucho tiempo. Cómo te lo mereces'". Pero hubo un pequeño problema por el camino. "Le di a enviar y me di cuenta. 'Oh, mierda. Se lo acabo de mandar a Bradley Cooper'".

Dije, "No, no, era para Robert Downey Jr". ¡Ahora es incluso peor! ¡Hice que el tío se sintiera peor! Fue terrible.

Aparentemente, lo que ocurrió fue que tenía los dos números intercambiados en su agenda desde hacía mucho tiempo... Y no sabía que ahora se pueden anular los envíos de los mensajes. Al menos tuvo una tercera oportunidad de arreglar las cosas, pero, con los nervios, volvió a enviar el mensaje a Bradley Cooper, que al menos lo aceptó con deportividad diciendo "No, no, no. Está bien. Me gusta vivir indirectamente a través de estos errores".

