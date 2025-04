Carrie Coon no volvió al Universo Marvel por un solo motivo. "No te vamos a pagar nada más"

En septiembre de 2013, en el número 8 del 'Nuevos Vengadores' de Jonathan Hickman, vimos por primera vez a Proxima, la esposa de Corvus, miembros de la Orden Negra de Thanos. Desde entonces, en la última década y pico, el personaje ha evolucionado lo suficiente como para acabar apareciendo en el UCM. Concretamente, en 'Vengadores: Infinity War', donde moría a manos de Wanda, y en 'Endgame', donde una versión alternativa del personaje no tenía una sola frase. Pero, ¿por qué? ¿No sería más fácil aprovechar a Carrie Coon, ya que estaba metida en la película anterior?

Tracy Letts, el marido de Coon, ha dado solución al enigma en el podcast The Big Picture, donde ha afirmado que si no volvió a hacer del personaje fue, simplemente, por un tema de dinero. Tal y como suena: "Creo que Marvel fue a verla, y le pidieron que apareciera en la segunda parte. Y ella dijo, 'Bueno, la primera es la película más exitosa de la historia. ¿Me vais a pagar más dinero?'. Y ellos respondieron, 'No. No te vamos a pagar nada más'".

Ella dijo, "Guau, si no váis a pagarme más dinero, creo que no quiero hacerlo". Y ellos le argumentaron, "Bueno, deberías sentirte afortunada de formar parte del Universo Marvel". Así que lo declinó... Podríamos haber montado una bronca con esto, pero tendríamos que ver las películas, y no íbamos a hacerlo.

En un momento dado, Coon sí que debió recibir un poquito más de dinero, porque volvió a hacer del personaje en un episodio de '¿Qué pasaría si...?'. Eso sí, visto lo visto, no tiene pinta de que vayamos a volver a verla jamás de nuevo. Tampoco es, por otro lado, como si el público estuviese pidiendo a gritos el retorno de Proxima Midnight al cine. Murió, y adiós muy buenas.

