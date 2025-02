La cruel broma que Steven Spielberg gastó a Harrison Ford y en la que involucró a todo el equipo de 'Los Goonies' y una biografía pésima

En 1984, Harrison Ford era, probablemente, el actor más famoso de todo el planeta. No paraba de encadenar éxitos: 'Star Wars', 'En busca del arca perdida', 'El imperio contraataca', 'Blade Runner'... ¿Cómo no iban a aprovecharse las editoriales para sacar una biografía lo antes posible? El "honor" recayó en Alan McKenzie, un autor mercenario de libros de Sonic y guionista de cómics de 'Doctor Who' que escribió 'The Harrison Ford Story'. ¿El problema? El actor odió cada página con todas sus fuerzas.

This is ford you

Vale, imagina que tienes 42 años, han hecho una biografía sobre ti que aborreces, estás rodando la secuela de una de tus películas más icónicas y, entonces, alguien que tú creías que era un amigo viene a mezclarlo todo con una broma increíble. Tal y como ha contado Ke Huy Quan a The Guardian, Steven Spielberg, simplemente, se pasó el juego.

Spielberg le gastó un bromazo. Odiaba esa biografía, así que Steven fue y compró unas 300 copias, para que cuando Harrison fuera a visitar el plató de 'Los Goonies' y entrara, el guardia de seguridad, los encargados de sonido, los cámaras, todo el mundo estuviera leyendo esa biografía.

Ford no fue, por cierto, la única visita en aquel rodaje: "Recuerdo cuando nos dijeron que Michael Jackson nos iba a visitar. No sabíamos a qué hora vendría así que lo comprobábamos constantemente. Cuando entró en el rodaje, todo el mundo paró lo que estaba haciendo, incluso el tío que servía el café". Y sí, de allí vinieron esas fotos que seguramente habéis visto en algún momento: "Estábamos muy contentos de que estuviera allí. Nos dio entradas para verle en Los Angeles y nos regaló una chaqueta, que algunos de nosotros aún tenemos. De alguna manera perdí la mía, y estoy enfadado conmigo mismo por ello". ¡Al menos espero que conserve la biografía de Ford... Ni que sea por verle enfadado una vez más!

