Dave Franco asegura que su éxito en Hollywood no tiene que ver con ser hermano de James Franco. "Si hubiera sido malo, habría desaparecido"

Justo antes de que la pandemia de COVID-19 pusiera el mundo patas arriba, la carrera de James Franco se detuvo en seco después de que dos alumnas de su escuela de interpretación presentasen una demanda por comportamiento inapropiado de corte sexual y uso de su poder como docente para abrir oportunidades de participar en sus proyectos.

El Franco bueno

Tras la resolución del caso con un acuerdo de 2 millones de dólares en 2021, James regresó en 2024 acumulando ya cuatro estrenos y cuenta con otros 8 proyectos pendientes de rodaje o lanzamiento —seguimos con el chiste sobre la efectividad de cultura de la cancelación—. Pero, durante todo este tiempo, el Franco bueno nos ha seguido dando alegrías y, según ha afirmado, lo ha estado haciendo por méritos propios.

Tal y como ha explicado en una entrevista con Bustle, Dave Franco, hermano pequeño de James Franco, aseguró que "nadie me iba a contratar solo porque fuera el hermanito de James Franco", subrayando que "si hubiera sido malo, habría desaparecido muy rápido"; añadiendo sobre su la relación con su hermano que "a estas alturas creo que le hace ilusión verme probar cosas nuevas y ver cómo crezco".

Por suerte, Dave tiene claro que el tema del nepotismo no trata de recibir papeles a dedo por compartir un apellido, sino de usar los lazos de sangre para tener más oportunidades que cualquier persona anónima que pueda apuntarse a un casting aleatorio. De hecho, James, ya establecido en la industria desde principios de siglo —inolvidable su papel en 'Freaks and Geeks'— fue quien le consiguió un agente y le abrió muchas puertas.

Con o sin ayuda de su hermano, la carrera de Dave Franco ha ido ascendiendo meteóricamente desde que rascó su primer papel en la gran pantalla con una breve aparición en la tronchante 'Supersalidos', despuntando en los 2010 gracias a títulos como 'Ahora me ves' o 'Infiltrados en clase' y coronándose como una de las grandes estrellas actuales a través de sus roles en 'A pesar de ti', 'Sangre en los labios' o la recién estrenada 'Together'. Ah, y con uno de los mejores cameos de 'The Studio', que no se nos olvide.

