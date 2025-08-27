Denzel Washington confiesa haber perdido interés en el cine: "Ya no veo películas, estoy harto"

Denzel Washington ha sorprendido bastante al confesar que ya no ve películas. Es algo que ha comentado recientemente durante una entrevista con GQ en la que estuvo acompañado por el director Spike Lee y su coprotagonista A$AP Rocky en la película 'Del cielo al infierno', que tras su paso por el Festival de Cannes, se estrenará en Apple TV+ el 5 de septiembre.

El intérprete, con más de cuatro décadas de carrera y dos premios Oscar en su haber, explicó que esta decisión tiene que ver con la saturación que siente tras haber participado en más de 40 largometrajes desde que debutó en 'Llámame Mr. Charly', en el año 1981.

Relación de amor-odio

Cuando se le preguntó sobre su vínculo con el cine, Washington no dudó ni un segundo en ser sincero:

"No veo películas, tío. De verdad que no. ¡Solo te soy sincero! ¡No veo películas! No voy al cine. No veo películas... Estoy harto de películas"

De hecho, cuando Lee le preguntó cuántas había hecho en total, el actor respondió "demasiadas. ¡Creo que 50!". 'Del cielo al infierno' será su quinta colaboración con Spike Lee tras 'Mo' better blues (Cuanto más, ¡mejor!)', 'Malcolm X', 'Una mala jugada (He Got Game)' y 'Plan oculto (Inside Man)'.

Washington fue nominado al Oscar por su papel en 'Malcolm X', un premio que, según Lee, debería haber ganado. Sin embargo, el actor insiste en que nunca se trató de ganar premios, y así lo comentó hace poco en el podcast Jake's Takes.

“No lo hago por los Oscar. No me importan esas cosas. Llevo mucho tiempo en esto, y hay veces que he ganado y no debí hacerlo, y luego otras en las que no gané y debí haberlo hecho. El hombre da el premio. Dios da la recompensa”

Washington continuó diciendo que no le "interesan mucho los Oscar. La gente me pregunta: '¿Dónde lo guardo?'. Bueno, junto al otro. ¡No es por presumir! Solo les digo lo que pienso. El día que me muera, los Oscar no me van a servir de nada".

