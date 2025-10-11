La escena más polémica de Clint Eastwood está en la película que hizo justo antes de 'Sin perdón': "Es una ninfómana pervertida"

Clint Eastwood ha protagonizado y dirigido muchas grandes películas, pero, obviamente, también ha participado en algunos títulos menos conseguidos. En uno de ellos encontramos la escena más controvertida de su carrera, en la cual su personaje era violado por una mujer 20 años más joven, algo que fue muy comentado en su momento.

La película en la que eso sucede es 'El principiante', el largometraje que hizo justo antes de relanzar su carrera con la excelente 'Sin perdón'. A su manera, este thriller era un intento de seguir explotando la fórmula de 'Harry el sucio' pero sin las ataduras propias de ser una nueva película de la saga. El resultado es un flojo espectáculo que tampoco funcionó demasiado bien en taquilla.

"La única escena de la que la gente habló"

Volviendo a la escena, hay un momento en 'El principiante' en el que el sargento Nick Pulovski ha quedado a merced de Liesl Strom (Sônia Braga), quien tortura y viola al personaje interpretado por Eastwood mientras lo graba todo. Una escena un tanto fuera de lugar que le ha valido muchas críticas a lo largo de los años. Por ejemplo, el escritor John H. Foote comentaba lo siguiente en su libro 'Clint Eastwood: Evolution of a Filmmaker':

Braga parece algo avergonzada durante la escena de la violación, lo que nos lleva a preguntarnos por qué el director Eastwood no manejó la secuencia de una manera diferente. ¿Esperaba que la película ofreciera al público algo nuevo?

Por su parte, Marc Eliot señalaba en 'American Rebel: The Life of Clint Eastwood' que es "una secuencia explosiva, y la única en la película de la que la gente habló. Tan obviamente provocativa y explotadora como fue, ars gratia artis, la escena también puede interpretarse como una forma de transmitir el sentimiento de Clint de ser víctima a manos de una mujer hermosa pero malvada".

Howard Hughes añadía en 'Aim for the Heart' que se trata de "una de las escenas más desagradables de la carrera de Eastwood", mientras que Douglas Thompson comentaba en su libro 'Clint Eastwood: Billion Dollar Man' que "es una ninfómana pervertida... antes de violar a Eastwood, juega alrededor de su pecho con una cuchilla de afeitar, luego entra en acción tórrida".

