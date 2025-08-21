Esta escena de 'Misión Imposible: Sentencia Final' pudo acabar con Tom Cruise en el hospital: "Casi me parte la espalda"

Tom Cruise ha vuelto a demostrar hasta qué punto está dispuesto a llevar su cuerpo al límite en nombre de la acción. Con motivo del estreno de 'Misión Imposible: Sentencia Final', que fue hace unos meses, el actor compartió detalles del rodaje y de la secuencia más arriesgada de toda la franquicia, una batalla de avionetas que no solo exigió un precisión milimétrica, sino que casi le costó una lesión bastante grave.

Casi se parte la espalda

En el comentario que hizo en una entrevista previa al lanzamiento de la película en alquiler digital -y que se recoge en Entertainment Weekly-, Cruise confesó entre risas al describir la escena que "casi me parte la espalda". Concretamente, en esa secuencia, Ethan Hunt salta de un avión a otro mientras se aferra al ala en pleno vuelo, y Tom Cruise hizo él mismo esa acrobacia.

De hecho, el director Christopher McQuarrie añadió que el truco tuvo un coste real en el cuerpo del actor. Cruise, al volver a ver la escena, comentó que "fue brutal".

"Eso que hizo le separó las articulaciones de los dedos a Tom por la fuerza, así que para cuando terminamos la secuencia, tenía las manos completamente hinchadas; ¡Dios mío, fue tan doloroso de ver...!"

La misma secuencia también incluyó un golpe inesperado. En medio del combate, Cruise rueda en el aire y se estrella contra el fuselaje del avión. Al recordarlo, el actor reconoció que "Ese golpe fue muy fuerte", justo antes de que McQuarrie explicase que, además, parte de la coreografía fue improvisada:

"Pensaste: 'Creo que vamos a necesitar eso', y yo como diciendo: 'No te lo pedí'".

Más allá de las acrobacias, la película también ha brillado en taquilla. Estrenada en mayo de 2025 tras su debut en Cannes, recaudó más de 200 millones de dólares en su primer fin de semana y superó después los 596 millones a nivel mundial. Cruise celebró el éxito calificándola como "una película para la historia", y aprovechó para agradecer a los estudios, cineastas, trabajadores de las salas y el público por su apoyo.

Aunque se anunció como la despedida de Ethan Hunt, el actor ha preferido no cerrar la puerta del todo al regreso de la saga. Su única declaración al respecto fue enigmática: "Disfrutad esto y que sepáis que es una forma de culminar, el momento ha llegado".

En Espinof | Los flashbacks continuos de 'Misión Imposible: Sentencia Mortal' son el mayor error de una película que parece unida con su franquicia al buen tuntún

En Espinof | Las mejores películas de acción y thrillers de 2025