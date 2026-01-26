Ethan Hawke sigue los pasos de Tom Cruise y rueda sus escenas de riesgo: "Ha cambiado por completo las expectativas"

Puede que Ethan Hawke no se cuelgue de rascacielos ni de un avión en pleno vuelo como Tom Cruise en 'Misión imposible', pero eso no significa que esquive el riesgo cuando una historia lo requiere. En 'The Weight', un drama de acción histórico que se presenta en el Festival de Sundance, el actor se puso al frente de un papel exigente tanto emocional como físicamente.

Ambientada en la época de la Gran Depresión, la película sigue a un hombre común empujado a una situación extrema, y Hawke decidió involucrarse al máximo, realizando muchas de sus propias acrobacias para mantener la historia anclada en un realismo crudo y humano, lejos del espectáculo exagerado del cine de acción contemporáneo.

Un viaje físico y emocional

En 'The Weight', Hawke interpreta a un viudo que es separado de su hija y enviado a un brutal campo de trabajo. Cuando el director del lugar, interpretado por Russell Crowe, le ofrece la posibilidad de una liberación anticipada a cambio de hacer contrabando con oro, el personaje acepta sin dudarlo. El recorrido incluye conducir coches antiguos de forma temeraria, intercambiar golpes y contener la respiración bajo el agua en un río helado, en un viaje que pone al cuerpo al límite tanto como al espíritu.

Durante su paso por el Festival de Sundance, Hawke reflexionó sobre cómo ha cambiado la percepción del cine de acción en la industria y sus declaraciones fueron recogidas por Variety:

"Tom Cruise ha cambiado por completo las expectativas de los actores. Una parte de mí se enfada con los años porque, de alguna manera, todos se sienten menos si usan un equipo de especialistas. Lo que me gustó de nuestra película es que no hubo acrobacias ridículas. Es humana. No trata de cosas que explotan, así que la mayoría de las acrobacias eran cosas que podíamos hacer. No eran cosas de superhéroes"

El director Padraic McKinley, que ya había trabajado con Hawke en 'El pájaro carpintero', se encargó de subrayar el nivel de entrega del actor. "Ethan no dice que haya hecho todas las acrobacias, incluyendo conducir esos coches viejos con embragues de locura. Las hizo todas, excepto una pequeña toma panorámica después de que casi se desgarra el tendón de la corva", dijo.

Más allá del esfuerzo físico, el corazón de la película está en el vínculo entre padre e hija, el motor emocional de cada decisión del personaje. "Se trata de amor. Eso es lo que hace que el guion sea atemporal", dice Hawke, que reconoce que su interpretación estuvo atravesada por su propia experiencia como padre. "Algunas de las mejores películas de acción de todos los tiempos se centran en algo real".

Esa mirada personal también se refleja en su relación con el cine y su familia: tras dirigir a su hija Maya en 'Wildcat', confesó que le encantaría actuar junto a ella: "Claro que sí, ¿es broma? Quiero estar con la estrella de 'Stranger Things'…". También le dio un consejo sobre lo que debe hacer ahora que la serie ha terminado: "Es hora de seguir adelante. Tienes que hacerlo y seguir adelante. No mires atrás".

